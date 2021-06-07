Фонд гарантирования не смог подтвердить требования к "Росаве" Жеваго на 17 миллиардов

Верховный Суд 19 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу ликвидатора банка "Финансы и кредит" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций, которыми были отклонены требования Фонда гарантирования вкладов физлиц к ЧАО "Росава" как к имущественному поручителю по кредитным обязательствам третьих лиц на общую сумму 17,2 млрд грн.

Речь идет о деле о банкротстве ЧАО "Росава", которое длится с декабря 2018 года, передает Finbalance.

В частности, Фонд гарантирования заявлял требования к "Росаве" как поручителю по кредитным обязательствам:

АО "Галичфарм" – на 907,45 млн грн;

ПАО "Кременчугский кожзавод" – 72,9 млн грн;

ООО НПП "Атолл" – 203,2 млн грн;

ООО "Валса" – 1,59 млрд грн;

ПАО "Херсонский завод карданных валов" – 169,3 млн грн;

ООО "ТД Росава" – 1,24 млрд грн;

ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" – 1,42 млрд грн;

ООО "ФК Факторинг" – 296,1 млн грн и 1,48 млрд грн;

ООО "ТД "Рэнд Р коммодитиз" – 1,68 млрд грн;

ДП "Залив-порт" – 163,9 млн грн;

ООО "Торговый дом Вагонзавод" – 1,86 млрд грн;

ООО "Ворскла сталь" – 222,3 млн грн;

ООО "Прогресс Групп" – 1,56 млрд грн;

ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" – 457,5 млн грн;

ПАО "Стахановский вагоностроительный завод" – 2,2 млрд грн;

ПАО "Кременчукмясо" – 3,97 млн грн;

ООО "Валса РТИ" – 66,6 млн грн;

ООО "Этьен-Вест" – 96,2 млн грн;

ООО "Интерпрокат" – 107,6 млн грн;

ООО "Проминек" – 461,1 млн грн;

ООО "Залив-Металл" – на сумму 1,1 млрд грн.

Согласно судебным материалам, суд первой инстанции отклонил указанные требования Фонда гарантирования к ЧАО "Росава" "в связи с отсутствием документального подтверждения наличия соответствующих кредитных правоотношений АО "Банк "Финансы и Кредит" с третьими лицами (заемщиками) и отсутствием каких-либо доказательств в подтверждение заявленных требований".

Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции, поскольку опять же ликвидатор банка не предоставил суду первичную документацию в подтверждение существования кредиторской задолженности.

В свою очередь Верховный Суд указал, что ликвидатор банка в кассационной жалобе не смог опровергнуть то, что банк не представлял первичную документацию в подтверждение существования кредиторской задолженности по кредитным договорам, а следовательно – решения судов нижестоящих инстанций были законными.

Напомним, 21 января 2020 года Хозсуд Киевской области в рамках дела о банкротстве ЧАО "Росава" признал денежные требования НБУ на 5,7 млрд грн (как обеспеченные), требования ликвидатора банка "Финансы и кредит" на 2, 65 млрд грн (как обеспеченные), требования Офиса крупных налогоплательщиков на 1,27 млрд грн (шестая очередь).

Кроме того, суд удовлетворил заявление ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" о замене кредитора – банка "Финансы и кредит" в рамках требований в сумме 2,65 млрд грн.

Как сообщалось, Хозсуд Киевской области 4 декабря 2018 года признал банкротом ЧАО "Росава", открыл ликвидационную процедуру и назначил ликвидатором арбитражного управляющего Светлану Демину. Согласно матриалам суда, в ходе ликвидационной процедуры была обнаружена кредиторская задолженность компании-должника в размере 20,58 млрд грн.

В соответствии с промежуточным ликвидационным балансом на 4 июля 2018 года, активы ЧАО "Росава" (внеоборотные и оборотные) составляли 3,37 млрд грн (при этом стоимость имущественного комплекса – 762,1 млн грн).

По данным ГФС, предприятие продолжает работать и реализовывать товары по такой схеме: "Росава" выполняет договоры переработки давальческого сырья одного из своих контрагентов – ООО "Премиори".

ЧАО "Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод, входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго.