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"Черновцыгаз" завершил процедуру анбандлинга

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АО "Черновцыгаз" завершило процедуру выхода из состава учредителей ООО "Черновцыгаз Сбыт", тем самым полностью выполнил условия эффективного анбандлинга, как с позиции украинского, так и европейского законодательства.

Как сообщает пресс-служба компании, полное разделение собственности превышает требования европейских норм.

"Выход из состава учредителей – то есть полное разделение собственности – высший уровень анбандлинга. Если в Евросоюзе при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Черновцыгаз" провело более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольным нормам ЕС", – сказано в сообщении.

Компания отмечает, что последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлингу, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных законом "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

  • юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;
  • функциональное разделение, которое было обеспечено как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;
  • разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Черновцыгаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;
  • информационное разделение от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;
  • разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

Компания напоминает, что в полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положений Директивы 2009/73/ЕС и закона "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлингу. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо – комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

В сообщении подчеркивается, что все проведенные действия по анбандлингу АО "Черновцыгаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества – в отчете этой организации от 2020 года статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км газопроводов. В 2020 году предприятие транспортировало около 254,5 млн кубометров газа для 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. ем газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Автор: Михайло Орлюк
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