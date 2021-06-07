Продажи электромобилей упали за месяц на 34%, – "Укравтопром"

В мае 2021 года украинский автопарк пополнился 622 полностью электрическими автомобилями (BEV). Такой майский результат оказался на 34% меньше, чем год назад.

Как сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром", доля новых машин в общем количестве составила 11%.

Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто - 590 штук (новых - 66, подержанных - 524). По сравнению с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV уменьшились почти на 36%.

Из 32 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, новой была только одна машина. Относительно мая 2020 года спрос на коммерческие электромобили увеличился на 14%.

Самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 186 авто этой модели.

Второй результат показала Tesla Model 3, в ее зачете 66 регистраций.

В тройку бестселлеров мая попал Audi E-Tron. Этот электрокар выбрали 33 автомобилиста.

Четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S - 32 регистрации.

Замыкает топ-5 майского рынка автомобилей на аккумуляторных источниках питания Chevrolet Bolt - 29 штук.

Самым популярным коммерческим электромобилем месяца стал Renault Kangoo Z.E. - 24 регистрации.

Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли чуть более 3 тыс. электромобилей, или на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 90%.