Из Таможенной службы уволился руководитель направления цифровизации

Заместитель главы Государственной таможенной службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Евгений Ентис уволился с занимаемой должности.

Об этом Ентис сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я ухожу с таможни... Это обоюдное решение, принятое двумя сторонами. С моей стороны были выдвинуты условия, которые были обязательны для реализации успешной ІТ-реформы. Они, к сожалению, не были приняты", – написал чиновник, не уточнив детали.

Он добавил, что не подавался на конкурс на должность, которую он сейчас занимает по процедуре введенной на время карантина, но продолжит работать до назначения замглавы Таможенной службы по цифровизации.

"Дальше для меня самое важное понять, что будет с начатой ІТ-реформой. Меня убеждают, что ничего глобально не изменится, но будут внесены какие-то небольшие корректировки. Пока я их не услышал", – добавил Ентис.

Как сообщалось, Евгений Ентис Ентис с 2019 года был привлечен к реформе Гостаможслужбы во времена Максима Нефьодова в качестве советника председателя по вопросам IТ. До этого с 2016 по 2019 год работал в ГП "Прозорро" на должности начальника отдела IТ. После увольнения Нефьодова Ентис некоторое время занимал должность и.о. главы Таможенной службы.

Напомним, Кабинет министров в ноябре 2020 года принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.