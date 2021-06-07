Застройщик получил разрешение на строительство жилой многоэтажки возле горы Щекавица в Киеве

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) 2 июня выдала ООО "Адаманс" разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Олеговской, 36 в Шевченковском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Разрешение выдано на реконструкцию административных зданий под многофункциональный комплекс. Однако код объекта в разрешении указан для многоквартирных домов массовой застройки и не соответствует админзданиям.

Согласно технико-экономическим показателям объекта, в доме будет 154 квартиры. Общая площадь жилого дома – более 14 тыс. кв. м.

Согласно выданным в августе 2019 года градостроительным условиям и ограничениям, высота здания не должна превышать 27 метров, что соответствует нормам, установленным Генпланом для Центральной планировочной зоны Киева.

Строительство планируется на коммунальном участке площадью 0,57 га. Согласно Генплану столицы этот участок относится к территории общественных зданий и сооружений, частично – территории улиц и дорог, где строить жилье запрещено. Целевое назначение этого участка – для строительства и обслуживания административных зданий, офисных помещений и других зданий общественной застройки.

Как известно, в Киеве распространена практика выдачи застройщикам градостроительных условий и ограничений для проектирования "многофункциональных комплексов", которые, по сути, строятся как жилье на территориях, которые для этого Генпланом не определены.

Напомним, Киевсовет передал участок 0,57 га в аренду на 5 лет фирме "Адаманс" в 2018 году. На этом участке располагается нежилой трехэтажный дом (лит. А) площадью 2717 кв. м и нежилые здания (лит. Б, В, Г) площадью 253 кв. м, которые "Адаманс" купил за 4,7 млн грн в 2010 году на аукционе по продажи имущества ЧАО "Будпусконаладка".

Участок расположен в пределах исторического центра города, исторического ареала, Центральной планировочной зоны, в зоне охраняемого ландшафта, археологической охранной зоне, зоне археологического заповедника, в пределах земель историко-культурного назначения. В частности, участок входит в территорию памятника археологии национального значения "Культурный слой городища IX-XIII веков Щекавицкая гора", а также памятники ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр".

Собственниками ООО "Адаманс" является ПАО "Ривневодавтотранс" (8%), ООО "Молпром-Эксперт" (8%) и ООО "Крафт Эстейт" (84%). Руководителем "Адаманса" указан Богдан Березка.

Владельцем киевского "Крафт Эстейта" значится Алла Корочкина, а конечным бенефициарным владельцем – Евгений Прозора.

Согласноо данным Youcontrol, "Ривневодавтотранс" и "Молпром-Эксперт" имеют отношение к группе компаний "Континиум", которая наиболее известна по сети АЗК WOG. Владельцами группы "Континиум" являются Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеев (дети покойного народного депутата Игоря Еремеева).

Официально владельцами луцкого ООО "Молпром-Эксперт" является ООО "Спецпроект- Стандарт", ООО "Спецпроект-Капитал", Оксана Волынец, Кристина Кушиль, Роман Стахив, Наталья Голоюх и Валентин Ковальчук. Владельцами ривненского "Ривневодавтотранса" указаны ООО "Спецпроект-Эксклюзив", Лариса Гаврилюк и Оксана Волынец.

Генеральным подрядчиком строительства является ООО "Инженерно-строительная компания "Укрзабудова", которое было создано в декабре 2019 года. Владельцем и руководителем фирмы значится Дмитрий Краевский.