Нацбанк приостановил лицензии 36 участников небанковского финрынка

Национальный банк Украины в конце апреля составил акты о правонарушениях за непредставление отчетности за первый квартал 2021 года в отношении участников рынка небанковских финансовых услуг – лизингодателей, ломбардов и финансовых компаний.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такие акты были составлены по результатам безвыездного надзора.

При этом ряд участников небанковского рынка не устранил нарушения и по состоянию на начало июня не подали в Национальный банк свою отчетность.

Поэтому Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 4 июня впервые рассмотрел указанные акты и применил меры воздействия к 36 компаниям. А именно – к 4 лизингодателям, 13 ломбардам и к 19 финансовым компаниям. Четырем лизингодателям временно остановлены лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление услуг по финансовому лизингу:

ООО "Автосейл" (ЕГРПОУ 37219215);

ООО "Лизинговая компания "Матрица" (ЕГРПОУ 34881532);

ООО "Сиситемпро" (ЕГРПОУ 41738122);

ООО "Мэйд Финанс" (ЕГРПОУ 32530344).

Также 13 ломбардам временно остановлены лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита:

ПТ "Ломбарл "Аверс" (ООО "Фининвест Холдинг" и Компания) (ЕГРПОУ 37030601);

ПТ "Ломбард "Без штрафов" ООО "Альфард Инвест" И ООО "Альфард Сервис" (ЕГРПОУ 37017780);

ПТ "Ломбард "Денежная помощь" ООО "ИнвестальянсУкраина" и Компания" (ЕГРПОУ 37906120);

ПТ "Ломбард" ДК "(Частное предприятие "Техноскар", Частное предприятие "Пан Коцкий") (ЕГРПОУ 38038690);

ПТ "Ломбард "Дружба" ООО "Ремберг" и Компания" (ЕГРПОУ 39917717);

ПТ "Ломбард "Клондайк" (ЕГРПОУ 36484957);

ПТ "Ломбард с участием ООО "Укр Кредит Сервис" и Компания" (ЕГРПОУ 37007698);

ПТ "Ломбард "Центральный" Бейлина О.В. и Компания" (ЕГРПОУ 37811337);

ПТ "Ломбард ООО "Надал" и Компания" (ЕГРПОУ 37395004);

ПТ "Ломбард "Дочернее предприятие "НИК" Страховой компании "Лемма" в форме акционерного общества закрытого типа и Компания" (ЕГРПОУ 23454927);

ПТ "Ломбард, ООО "Рэм" и Компания" (ЕГРПОУ 36620970);

ПТ "Ломбардия "Ломбард Копыч и Компания" (ЕГРПОУ 37633121);

ПТ "Ломбард Бычков и Шешуков" (ЕГРПОУ 34402830).

Кроме того, 19 финансовым компаниям временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг:

ООО "Финсолюшинс" (ЕГРПОУ 42925542);

ООО "Финансовая компания "Аккорд" (ЕГРПОУ 42457245);

ООО "Факторинговая компания "Укринвест Альянс" (ЕГРПОУ 41934556);

ООО "Прайм Бизнес Ресурс" (ЕГРПОУ 42483909);

ООО "Инвестмент Корпорейшен" (ЕГРПОУ 41586366);

ООО "ФК "Алурия" (ЕГРПОУ 43072822);

ООО "ФК "Грифон" (ЕГРПОУ 42990805);

ООО "Волынская факторингова компания"(ЕГРПОУ 38691844);

ООО "Диамант-Финанс" (ЕГРПОУ 43597961);

ООО "Западноукраинская финансовая компания" (ЕГРПОУ 41323009);

ООО "Ипотечная компания "Базовый Актив" (ЕГРПОУ 25586047);

ООО "Украинский кредитный дома" (ЕГРПОУ 41653861);

ООО "Сицумон" (ЕГРПОУ 40688762);

ООО "ФК "Воу Кредит" (ЕГРПОУ 42307098);

ООО "ФК "Дита Финанс" (ЕГРПОУ 43354149);

ООО "ФК "Интерлоан" (ЕГРПОУ 41638581);

ООО "Утренс Промис" (ЕГРПОУ 40197715);

ООО "ФК "Финтандем" (ЕГРПОУ 41736523);

ООО "Кредитная компания "Хлебный Край Инвест" (ЕГРПОУ 40518562).

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 7 июня 2021 года. С сегодняшнего дня и до даты устранения нарушений указанные компании теряют право заключать новые договоры о предоставлении финуслуг, а также договоры, увеличивающие обязательства по ранее заключенным договорам, подчеркивают в НБУ. В то же время приостановление лицензий не избавляет компании от обязанности выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг.

Компании, к которым применены меры воздействия, могут устранить нарушения и подать отчетность в Национальный банк до 30 июня 2021 года. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.