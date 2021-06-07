Анонсированный Зеленским проект по высадке деревьев обойдется в 2 миллиарда

Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие три года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств и из госбюджета.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, передает Интерфакс-Украина.

"По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена за счет деятельности государственных лесных хозяйств, также предусматривается привлечение средств из государственного бюджета. Мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности хозяйств и уже в этом году. Как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн", – сказал Абрамовский.

Министр добавил, что по итогам года возможно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить доходность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

Абрамовский также сообщил, что Минэкологии должно до 31 июля подать на согласование правительства проект Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение.

"Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность преодоления климатическим изменениям. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса", – сказал министр.

Как сообщалось, в понедельник утром во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология" президент Владимир Зеленский подписал указ о реализации проекта "Зеленая страна", который предусматривает увеличение площади лесов в Украине на 1 млн га за 10 лет. Для этого в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев.