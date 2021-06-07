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держбюджет (1365) заробітна плата (854) Кабмін (7247) мінімальна зарплата (131)

Кабмин отказался от стремительного повышения минимальной зарплаты

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Кабмин отказался от стремительного повышения минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.

Об этом свидетельствует одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, передает Finbalance.

Документ предусматривает следующий график повышения минимальной зарплаты:

  • с 1 января 2022 года она останется на уровне 6500 грн, с 1 октября 2022 года – вырастет на 200 гривен, до 6700 грн;
  • с 1 января 2023 года запланировано повышение минимальной зарплаты до 7176 грн;
  • с 1 января 2024 года минимальная зарплата составит 7665 грн.

Согласно Бюджетной декларации, должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки составит:

  • с 1 января 2022 года – 2893 грн, с 1 октября 2022 года – 2982 грн;
  • с 1 января 2023 года – 3193 грн;
  • с 1 января 2024 года – 3411 грн.

Прожиточный минимум в следующие три года также существенно не вырастет: для трудоспособных лиц с января 2022 года он составит 2481 грн, с июля 2022 года – 2600 грн, с декабря 2022 года – 2684 грн, с июля 2023 года – 2813 грн, с декабря-2023 года – 2880 грн. С июля-2024 года он должен увеличиться до 3018 грн, с декабря 2024 года – до 3082 грн.

Напомним, с 1 января 2021 прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц – 2270 грн, с 1 июля будет 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года она вырастет до 6500 грн.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+20
Замість підвищення зарплат буде багатосерійне кіно "Буба героїчно бореться з олігархами".
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07.06.2021 16:46
+12
Напевно ми вже бідність подолали
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07.06.2021 16:44
+9
Як можна подолати бідність законами про підвищення мінімалки? Зарплата має залежати від продуктивності праці (тобто, від вартості виробленого продукту). Інакше замість подолання бідності отримаємо тільки зростання цін
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07.06.2021 16:52
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07.06.2021 16:39 Відповісти
Реформи припинились!
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08.06.2021 08:39 Відповісти
Напевно ми вже бідність подолали
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07.06.2021 16:44 Відповісти
Як можна подолати бідність законами про підвищення мінімалки? Зарплата має залежати від продуктивності праці (тобто, від вартості виробленого продукту). Інакше замість подолання бідності отримаємо тільки зростання цін
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07.06.2021 16:52 Відповісти
під час падіння ВВП штучно (примусово) піднімають зарплату лише економічні дебіли, які бажабть добити ті СПД, які ще шевеляться, в тому числі неприбуткові, які існують за свій кошт
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07.06.2021 20:39 Відповісти
Яка може бути продуктивність праці коли підприємцю вигідно платити копійки за ручну працю чим купити станки або високотехнологічну лінію та найняти і обучити одного оператора?
А саме це підприємцю прийдеться робити коли він буде вимушений дозволяти собі меншу кількість робочих так як доступні для нього затрати на зарплату не змінились, а ось мінімальна зарплата для робочого виросла.
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08.06.2021 00:59 Відповісти
Тепер залишилось потужно перемогти злидні і пасадить 1 ******* дерев
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08.06.2021 08:13 Відповісти
Замість підвищення зарплат буде багатосерійне кіно "Буба героїчно бореться з олігархами".
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07.06.2021 16:46 Відповісти
како стремительно повышение? мине повысили всього на 300гр! за усе годы Ёпта!!! Жулики!!!
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07.06.2021 16:49 Відповісти
Чтоб вы себе такими темпами повышали зарплаты, как повышаете своему народу. У вас только лишь хорошо повышаются тарифы на коммуналку, да и цены, ну абсолютно на всё, на счёт этого вы умельцы, этого от вас не отнять, браво!!!
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07.06.2021 17:04 Відповісти
Дорогие ребята!
Смысл повышения минималки не в повышении доходов трудящихся!
Поскольку более половины трудящихся получают зарплату в конвертах, а по белому - минималку, повышение минималки приводит к перекладыванию части доходов из конвертов - на белый свет, а с белой части платятся налоги и сборы, которые соответственно увеличиваются.
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07.06.2021 17:10 Відповісти
Зміст підняття мінімалки в пенсіях. А ще в зарплатах вчителів, лікарів та всіх хто обслуговує тих хто працює на мінімалку.
Підняття мінімалки це дуже гарний інструмент для боротьби із застоєм та деградацією підприємців. Це те що заставить їх або закривати не ефективний бізнес, або адаптуватись та освоювати нові технології щоб їх продукт був конкурентним не зважаючи на ріст витрат на зарплати. Так склалось законами фізики що коли є можливість досягти конкурентоздатності за рахунок малих зарплат то саме такий шлях обирають люди, але це шлях в тупік і до деградації.
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08.06.2021 00:52 Відповісти
Закроются якобы неэфективные предприятия людей выбросят на улицы тебе легче станет!! ТОКО НЕ НАДО ЛЯЛЯЛЯ ЧТО МЕСТО ЗАКРЫТЫХ ПРИДУТ НОВЫЕ И ОТКРОЮТ!! НЕ ОТКРОЮТ В СТРАНЕ ВОРОВ НИКТО НИЧЕГО НЕ ОТКРЫВАЕТ А ПОЧЕМУ ПОЧИТАЙ САМ!!!!
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08.06.2021 08:04 Відповісти
Ты уже упаковал чемодан, Рустик?
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08.06.2021 09:38 Відповісти
Ну, тогда народ продолжит стремительно покидать страну.
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07.06.2021 17:23 Відповісти
Безвиз и отменить можно.
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07.06.2021 18:25 Відповісти
А хто ж тоді 73відсоткой зе-понос буде їсти?
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08.06.2021 08:15 Відповісти
На 300 грн в год, шоб ахметка не обеднел. Криси зеление.
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07.06.2021 18:24 Відповісти
Наконец дошло, зарплату нужно поднимать с ростом экономики а не по хотелке.
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07.06.2021 19:24 Відповісти
Неук.
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08.06.2021 01:00 Відповісти
Ну конечно же кабмин откажется от повышения минималки, а почему знаете, - да потому, что им в первую очередь самим надо повысить "минималку", а потом уж если останутся крохи, то тогда их и пораскидывают народу, вот и весь секрет.
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07.06.2021 22:10 Відповісти
Каждое повышение минималки я воспринимаю как повышение налогов! Цены растут в доларовом эквиваленте , комуналка и энергоносители тоже , а вот доходы ( не зарплата , зарплата это бред и выдумка коммунистов ) , доходы падают.Сейчас многие думают как бы купить еду и заплатить за коммуналку , а не потратить деньги на что то другое. Единственный бизнес на сегодня не падающий это продукты питания , ну и еще все связанное с так называемой элитой - там где тратят деньги не оглядываясь , весь сектор ориентированный на среднего потребителя потихоньку пытается выжить.О производстве я вообще молчу. Но наши люди не понимают этого , они кричат дай!Дай!Дай! Дай зарплату! Нате , вам ,жрите , да хоть в два ,в три раза повысьте минималку , доходы от этого на выростут , все моментально сожрет инфляция !
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07.06.2021 22:14 Відповісти
Это мало кто понимает из пересечной публики.
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07.06.2021 22:25 Відповісти
Чули дзвін но не знаєте де він.
Дивіться на планеті 8 мільярдів населення, всі вони виготовляють товари і послуги, це називається глобальним ринком. Жителів України 40 мільйонів, виготовити 1/200 населення все що пропонує глобальний ринок це фентезі тобто ви полюбе будете споживати товари глобального ринку, не кажучи вже за туризм. Отже для вас важливо щоб ваша зарплата була максимально високою у валюті глобального ринку.

Ще раз ще простіше - Суть не в кількості гривень що ви заробляєте, а в тому що ви не можете за них купити все що хочете. Ви ж хочете купувати техніку та інші речі за долари (телефони, пк, засоби і технології для виробництва)?Но тут проблема - взамін ви нічого не даєте тим в кого є долари. Ось і виходить що ваша праця тут за гривні, нікому не потрібна з тих в кого є там долари і хто живе там за кордоном. Так як наші гривні не мож обміняти на те що могло б бути потрібно тим в кого є долари.Ситуацію із зарплатами спасає асоціації з ЄС, а ще нас спасає безвіз так як дозволяє отримувати долари.

Так ось для великої кількості населення країни зарплата у валюті глобального ринку залежить від мінімальної зарплати, і не тому що вони її отримують, а тому що вони обслуговують населення яке за неї живе. Це основа. А далі йде така штука як ефективність роботи населення (на яку зазвичай забивають коли мала оплата праці робить товар дешевим тому конкурентним), і що ще важливіше чим населення займається, що воно експортує на глобальний ринок тому що просто так постійно задирати в небо мінімалку неможливо. Но для початку осмисліть це, а далі можна поговорити про те як збільшити ефективність і зробити убойну пропозицію для глобального ринку що дозволить мінімалку в глобальній валюті зробити однією із найбільших на планеті. Що за собою підійме зарплати всіх інших тих хто робить ігри, сайти, лікує, навчає, годує і так далі.
І так як долар в Україні не те що не ріс, а навіть падав то мінімалку ще можна досить сильно підіймати, поки не почнеться значне просідання курсу...

P.S. Чому би не зробити популістичний ідіотизм та просто не опустити долар? Та тому що надійшовші в країну долари з глобального ринку отримані за експорт туди товарів і послуг будуть йти не тільки на ріст зарплат, но і на ріст вартості гривневих накопичень, а на це нам ніяких надходжень не хватить.
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08.06.2021 01:45 Відповісти
ДЕБИЛ! КУРС ДОЛАРА ОПРЕДЕЛЯЕТ НА ЗАРПЛАТА А ТОРГИ НА БИРЖЕ! БЕЛДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ НЕ МОЖЕТ МАССОВО ПОКУПАТЬ ДОЛАРЫ!! СЛЕДОВАТЕЛЬНОНЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ТОРГИ!! ТАК ЧТО ТВОИ СРАВНЕНИЕ МИНЗАРПЛАТЫ И КУСРА ДО ОДНОГО МЕСТА!!!!

МИН ЗАРПЛАТА ЭТО НАЛОГИ!!! НЕ ОДИН ДУРАК НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС В СТРАНЕ ГДЕ НАЛОГИ БОЛЬШЕ 50%!!!!!!!
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08.06.2021 08:06 Відповісти
Ти тупа худоба. Не тобі хрюкати про те в чому ти не розбираєшся.
Худобо зміна розміру не змінює відсоток тому із своїми твердженнями ти вже в прольоті.
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08.06.2021 12:56 Відповісти
Тупый здесь токо ты! если у меня есть деньги и я их могу вложить в Кипр с налогом 10% или в Китай с налогом 15% то почему я должен их вкладывать в Украину с налогм 50%!!!

Тока такой тупой как ты может говорить что процент не влияет на сумму!!!
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08.06.2021 13:08 Відповісти
Макак навчися читати.
Повторю зміна розміру (мінімалки) не змінює відсоток (податку).
"и я их могу вложить" - вкладай і взагалі тобі вже радили виїжджати, прислухайся до породи зроби Україні послугу.
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08.06.2021 14:26 Відповісти
Вот ты и научись не токо читать но и считать!! Бзнесу любому начхать какие проценты ты себе в отчетности нарисуешь бизнес считает бабло!!! И если у тебя меняется база налогооблодения то бизнесу похеру на твой процент, бизнес знает токо одно ЧТО НАЛОГОВ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ!!! А РАЗ ТЫ ХОТИШЬ СОБИРАТЬ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ ТО СОБИРАЙ, ТОКО ПОТОМ НЕ СПРАШИВАЙ ПОЧЕМУ БИЗНЕС В КИТАЕ А НЕ В УКРАИНЕ!!!!
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08.06.2021 14:50 Відповісти
Значить такий низькоякісний бізнес на*** не треба. Нехай перепрофільовуються, бо їх конкурентоздатність за рахунок рабської праці, а не технологій. З рабовласниками нам не по дорозі.
А так як в Китаї мінімалка більша чим в Україні (11 тисяч грн), то підеш ти в Китаї на***, а не бізнес відкриєш. Це вже не кажучи за все решта...
Ти тупий і спориш в тому в чому не розбираєшся.
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08.06.2021 15:02 Відповісти
налог считается ПРОЦЕНТ+БАЗА из которого ты бирешь процент!! даже если в Китае минималка больше там процент меньший поэтому общий налог меньше! НИКТО НЕ МЕШАЕТ ВЛАСТЯМ ПОВЫСИТЬ МИНИМАЛКУ НО ПОНИЗИТЬ ПРОЦЕНТ НАЛОГОВ!! НЕ ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ПРОТИВ?!!!
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08.06.2021 16:26 Відповісти
"поэтому общий налог меньше!" - мда. Головне не якийсь міфічний "налог" а загальні витрати на зарплату, я це ще в самому першому коментарі написав. Так ось мало хто із укр підприємців при своєму звичному підході до бізнесу зможе дозволити собі такі витрати на зарплату як зараз є в китайців. А ті хто можуть дозволити собі такі витрати не можуть бути єдиними хто їх дотримується інакше вони не будуть конкурентноздатними порівняно із тими рабовласниками хто існує виключно завдяки рабам.
Тому або рабовласники розвиваються або їх бізнес йде на органи і добриво для нових підприємців та інвесторів (саме для цього роблять "офшор" діясіті де ти підновиною про нього теж нагадив під моїм коментарем. Бо це не скільки для іт скільки заготовка щоб показати наскільки це буде вигідно взагалі поширити на всю економіку.).

"ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ПРОТИВ" - Тому що тоді ви уй06** будете хрю***и що пенсії не заслужено малі.

А насправді вони максимально справедливі враховуючи що всі пишуть собі мінімалку...
Наприклад всі фопи що працюють під франшизою НП пишуть офіційно мінімалку своїм робочим і платять з неї податки, і виходить там на пенсію копійки. Звідки ж тоді для батьків **** гроші на пенсію взяти? А ні звідки.

Я дуже радий що з'явився і поки ще існує безвіз бо він рабовласників уй06**в в будь-якому випадку заставить платити великі зарплати (тобто збільшить загальні витрати на зарплату) інакше самі будуть працювати на своїх ущербних третьосортних підприємствах (які ніхто не модернізував) - так як всі робочі виїдуть. (Рабовласників дуже спасла пандемія, інакше все те про що я пишу вже б відбулось)

Отже для підприємця загальні витрати на зарплату не змінюватимуться навіть якщо піднімати мінімалку, бо він і так буде вимушений платити велику зарплату інакше сам буде робити руками те що при нормальній оплаті праці нікому на*** не треба за таку ціну. Зрозумій економіка України тримається не завдяки підприємцям, а завдяки переказам із закордону. Всі твої страшилки на рівні гавкання чихуахуа. Україні треба пройти цей шлях щоб принаймні по ефективності економіки догнати Польщу, те що ми йдемо правильно видно по тому що рф ми вже обігнали і якби не її ресурси що вона со** із землі то вона б взагалі нічим не могла похвалитись перед Україною. Дуже зле що народ України обрав владу дилетантів та клоунів но спасає всіх те що Україна в такий ситуації що навіть дилетанти вимушені працювати хоч із горою помилок но над покращенням ефективності економіки.
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08.06.2021 18:08 Відповісти
Дурак ты а не лечишся!! Не будет бизнесмен тут вкладыватся в модернизацию предприятий и поднятие ЗП!! ЕМУ ПРОЩЕ ВСЕ ПОРЕЗАТЬ НА МЕТАЛОЛОМ (что и было сделано с сотнями заводов и фабрик) ЧЕМ ЧТО ТО ТУТ СТРОИТЬ!! Он лучше будет строить в той же ПОЛЬШЕ а почему иди и почитай сам!!!
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08.06.2021 18:39 Відповісти
В тій же Польщі, хах, це там де страшний дефіцит робочої сили?
Саме тому деякі іноземні інвестори не зважаючи на все вимушені відкривати підприємства в Україні. У них вибору немає, безвіз дає робітника тільки на 2 з половиною місяця на пів року. Решту часу українець робить дома ремонти, будується і відпочиває.
Тому твоя теорія знову в прольоті.
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08.06.2021 19:08 Відповісти
Да да да! я тут типа в берлоге сижу ничего не вижу ничего не знаю и вот сижу читаю как инвесторы просто заполонили Украину и застроили заводами и фабриками потому безвиз дает токо 2 с половиной месяца!!! Самому не смешно от сових сказок!!!
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08.06.2021 19:14 Відповісти
Саме так. Тому що для мене факт твердження що іноземні інвестори майже в кожному депресивному місті побудували нові підприємства які роблять продукцію на експорт і платять там не мінімалку - офіційні зарплати від 8-10 тисяч, а якщо працювати від виробітку то і 14-15 мати можна. Офіційні це саме те що з такої суми сплачують єсв.
Звичайно чим дальше на схід, а правильніше до можливо кордону із одичалими росіянами тим менше і рідше підприємства відкривали - бо ризик.
І саме так по безвізу в Польщі довше не працюють. Тільки якщо вирішили там залишатись в майбутньому тоді роблять документи, бо банально дома в усіх родина, сім'я, житло.

Може виникнути питання, а чого я так категорично топлю за підняття мінімалки і згідний навіть на те щоб українці працювали за кордоном якщо місцеві підприємства не хочуть розвиватись? Відповідь все тому що чим дорожче у валюті глобально ринку будуть згідні і що головне зможуть платити українці тим краще для всіх як і для мене. Ви можете думати що 20к грн це достойна зарплата, але факт в тому що це не так. Бо це в кращому випадку около 5$ за годину. Якийсь працівник макдональдса із країни де загальний рівень життя більше - заробляє за годину втричі більше.

Ваш рівень знань не дає вам зрозуміти що не зважаючи на всі ваші зусилля - насправді ви чи якийсь успішний українець (який вчився та пахав) що має зарплату в 15к грн по доступності товарів глобального ринку нижче рівня робітника макдональдса який взагалі не напрягався та жив в кайф. (Про товари глобального ринку, 1/200 населення та інше - перший коментар)
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08.06.2021 22:27 Відповісти
Ты топишь за поднятие минималки потому что ты бюджетник на Украинцев тебе насрать!!!
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08.06.2021 22:44 Відповісти
Ех все таки я був правий що ти тупа худоба. Жаль, а я стільки розписував...
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08.06.2021 22:49 Відповісти
Это я был прав! точка зрения определяется ЖОПОЙ СИДЕНИЯ!! раз жопа сидит на бюджете то давай давай даешь поднятие минималки!! а то что такое поднятие минималки залезает Украинцам в карманы (через прямое увеличение налогов) и убиваете экономику (по крайней мере средний и мелкий бизнес точно бьет) то пофигу главное своя жопа в тепле!!!
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08.06.2021 22:55 Відповісти
красава все таки наш Президент, дави их *****! Именно за это зеленое стадо и бежало голосовать
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08.06.2021 00:14 Відповісти
вообще в любой здоровой экономике повышение оплаты труда непременно сопровождается повышением производительных сил. Американец получает много работая на заводе не потому что пришел какой то Зебил и приказал хозяину платить ему больше. А потому что раньше он делал примитивные операции, а со временем начал работать на роботизированной линии, постоянно повышая квалификацию, и его рабочее место выдает продукции в несколько раз больше чем ранее производил он и еще 10 его коллег. Да, 9 менее успешным его коллегам пришлось найти себе другое занятие после увольнения, но таковы реалии современного мира. Но врядли это поймут зебилы
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08.06.2021 00:22 Відповісти
Для них це складно так як вони не володіють понятійним мисленням і не можуть вибудовувати логічні ланцюги.
Вони можуть писати про зростання податків (при чому не у відсотках, а абсолютних одиницях) і не розуміти що це пенсії. Можуть писати про ефективність та не розуміти що саме мотивує підприємців до неї, а що навпаки. Можуть писати про ВВП і не розуміти що являється причиною його росту чи падіння.
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08.06.2021 01:09 Відповісти
Токо полный ЛОШАРА будет влкадыватся в экономику в которой минимальное налогообложение 50% и это минимальное а если власти узнают что у тебя есть деньги то ты не отделаешься даже 80% если конечно у тебя нет крыши!!!
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08.06.2021 08:08 Відповісти
Йди розкажи це айтішникам, Косюку з "Нашою Рябою" чи Ахмєткіному "Метінвесту". Розкажи їм, що вони повні лошари і поясни, що їм краще перевести свій бізнес в Китай))) Вперед, "іксперд" ти наш...
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10.06.2021 21:11 Відповісти
а их бизнес построен на продаже ресурсов! тут в Украине они задешево гребут ресурсы а продают их в ОФШОРАХ это если ты не знал!! так что ЛОХ ЗДЕСЯ ТОКО ТЫ!!!
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10.06.2021 21:13 Відповісти
Неуки.
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08.06.2021 00:45 Відповісти
ЛЮБИТЕЛЬ БОЛЬШИХ НАЛОГОВ!!! ИНТЕРЕСНО НАВЕРНО ТЫ БЮДЖЕТНИК!!!
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08.06.2021 08:09 Відповісти
Гляньте, якой слог: стрімке підвищення!
Це виглядає патужна!
А взагалі, хлопці, не сперечайтесь, це схоже на спір про двірники чи фари, при цьому двигун стучить і скоро квакне, і їхати вже авто не буде
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08.06.2021 08:20 Відповісти
Государство платит зарплату только работникам бюджетной сферы. Каждый недовольный зарплатой должен требовать ее повышения от своего работодателя: бюджетники - от государства, все остальные - от своего непосредственного работодателя (работники СКМ - от Ахметова, Roshen - от Порошенко, киевского Динамо - Суркиса и так далее).
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08.06.2021 09:55 Відповісти
Хорошо что про работников Киевского динамо не забыл - они ведь у нас самые обделенные.
Но пусть просят.
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08.06.2021 10:41 Відповісти
Речь не об уровне зарплат, а в принципе об отношениях работник - работодатель. Не государство устанавливает зарплату работникам не бюджетной сферы.
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08.06.2021 11:27 Відповісти
Какой нежданчик!!!
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08.06.2021 10:38 Відповісти
Чиновникам, прокурорам, судьям зато нормально будут повышать!
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08.06.2021 10:48 Відповісти
Реформы Бубочки немного *********.
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08.06.2021 12:05 Відповісти
Дуже сильно запізнились. Згідно плану Порошенка 6,5 грн мінімалка мала бути ще до кінця 2019 року. Інакше в Україні ніхто б не працював всі виїхали б працювати за 1к доларів закордон.
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08.06.2021 12:58 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
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08.06.2021 14:08 Відповісти
"Зарплатня вчителів у 4000 доларів США є цілком реальною і ми будемо прагнути до цього за наступні п'ять років" Зеленський
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08.06.2021 16:12 Відповісти
стесняюсь спросить а тарифы и цены на жратву какие будут когда в учителя будет 4000 доларов ЗП!!!
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08.06.2021 16:27 Відповісти
Так ти не мене запитуй, а зеленського, який це обіцяв Кабмин отказался от стремительного повышения минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 4760
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08.06.2021 16:34 Відповісти
Такие же как в сша то есть меньше чем в Украине.
Но при Зе такая зарплата учителя в Украине это фантастика и предвыборный популизм, ибо как тебе в верху пытались объяснить для этого надо минималку в $ как в сша, а зе против ее увеличения. Почему минималку как в сша? Да потому что учитель в большей массе учит и воспитывает детей тех, кто работает на минималку. Его зарплата намертво привязана к зарплатам родителей учеников.
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08.06.2021 17:33 Відповісти
ага ага ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ США! Где то я такое уже слышал!!!
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08.06.2021 18:51 Відповісти
 
 