Кабмин отказался от стремительного повышения минимальной зарплаты
Новини БізнесЦензор Фінанси Соціальна політика
Минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.
Об этом свидетельствует одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, передает Finbalance.
Документ предусматривает следующий график повышения минимальной зарплаты:
- с 1 января 2022 года она останется на уровне 6500 грн, с 1 октября 2022 года – вырастет на 200 гривен, до 6700 грн;
- с 1 января 2023 года запланировано повышение минимальной зарплаты до 7176 грн;
- с 1 января 2024 года минимальная зарплата составит 7665 грн.
Согласно Бюджетной декларации, должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки составит:
- с 1 января 2022 года – 2893 грн, с 1 октября 2022 года – 2982 грн;
- с 1 января 2023 года – 3193 грн;
- с 1 января 2024 года – 3411 грн.
Прожиточный минимум в следующие три года также существенно не вырастет: для трудоспособных лиц с января 2022 года он составит 2481 грн, с июля 2022 года – 2600 грн, с декабря 2022 года – 2684 грн, с июля 2023 года – 2813 грн, с декабря-2023 года – 2880 грн. С июля-2024 года он должен увеличиться до 3018 грн, с декабря 2024 года – до 3082 грн.
Напомним, с 1 января 2021 прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц – 2270 грн, с 1 июля будет 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.
Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года она вырастет до 6500 грн.
Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.
Будь ласка, зачекайте...
А саме це підприємцю прийдеться робити коли він буде вимушений дозволяти собі меншу кількість робочих так як доступні для нього затрати на зарплату не змінились, а ось мінімальна зарплата для робочого виросла.
Смысл повышения минималки не в повышении доходов трудящихся!
Поскольку более половины трудящихся получают зарплату в конвертах, а по белому - минималку, повышение минималки приводит к перекладыванию части доходов из конвертов - на белый свет, а с белой части платятся налоги и сборы, которые соответственно увеличиваются.
Підняття мінімалки це дуже гарний інструмент для боротьби із застоєм та деградацією підприємців. Це те що заставить їх або закривати не ефективний бізнес, або адаптуватись та освоювати нові технології щоб їх продукт був конкурентним не зважаючи на ріст витрат на зарплати. Так склалось законами фізики що коли є можливість досягти конкурентоздатності за рахунок малих зарплат то саме такий шлях обирають люди, але це шлях в тупік і до деградації.
Дивіться на планеті 8 мільярдів населення, всі вони виготовляють товари і послуги, це називається глобальним ринком. Жителів України 40 мільйонів, виготовити 1/200 населення все що пропонує глобальний ринок це фентезі тобто ви полюбе будете споживати товари глобального ринку, не кажучи вже за туризм. Отже для вас важливо щоб ваша зарплата була максимально високою у валюті глобального ринку.
Ще раз ще простіше - Суть не в кількості гривень що ви заробляєте, а в тому що ви не можете за них купити все що хочете. Ви ж хочете купувати техніку та інші речі за долари (телефони, пк, засоби і технології для виробництва)?Но тут проблема - взамін ви нічого не даєте тим в кого є долари. Ось і виходить що ваша праця тут за гривні, нікому не потрібна з тих в кого є там долари і хто живе там за кордоном. Так як наші гривні не мож обміняти на те що могло б бути потрібно тим в кого є долари.Ситуацію із зарплатами спасає асоціації з ЄС, а ще нас спасає безвіз так як дозволяє отримувати долари.
Так ось для великої кількості населення країни зарплата у валюті глобального ринку залежить від мінімальної зарплати, і не тому що вони її отримують, а тому що вони обслуговують населення яке за неї живе. Це основа. А далі йде така штука як ефективність роботи населення (на яку зазвичай забивають коли мала оплата праці робить товар дешевим тому конкурентним), і що ще важливіше чим населення займається, що воно експортує на глобальний ринок тому що просто так постійно задирати в небо мінімалку неможливо. Но для початку осмисліть це, а далі можна поговорити про те як збільшити ефективність і зробити убойну пропозицію для глобального ринку що дозволить мінімалку в глобальній валюті зробити однією із найбільших на планеті. Що за собою підійме зарплати всіх інших тих хто робить ігри, сайти, лікує, навчає, годує і так далі.
І так як долар в Україні не те що не ріс, а навіть падав то мінімалку ще можна досить сильно підіймати, поки не почнеться значне просідання курсу...
P.S. Чому би не зробити популістичний ідіотизм та просто не опустити долар? Та тому що надійшовші в країну долари з глобального ринку отримані за експорт туди товарів і послуг будуть йти не тільки на ріст зарплат, но і на ріст вартості гривневих накопичень, а на це нам ніяких надходжень не хватить.
МИН ЗАРПЛАТА ЭТО НАЛОГИ!!! НЕ ОДИН ДУРАК НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС В СТРАНЕ ГДЕ НАЛОГИ БОЛЬШЕ 50%!!!!!!!
Худобо зміна розміру не змінює відсоток тому із своїми твердженнями ти вже в прольоті.
Тока такой тупой как ты может говорить что процент не влияет на сумму!!!
Повторю зміна розміру (мінімалки) не змінює відсоток (податку).
"и я их могу вложить" - вкладай і взагалі тобі вже радили виїжджати, прислухайся до породи зроби Україні послугу.
А так як в Китаї мінімалка більша чим в Україні (11 тисяч грн), то підеш ти в Китаї на***, а не бізнес відкриєш. Це вже не кажучи за все решта...
Ти тупий і спориш в тому в чому не розбираєшся.
Тому або рабовласники розвиваються або їх бізнес йде на органи і добриво для нових підприємців та інвесторів (саме для цього роблять "офшор" діясіті де ти підновиною про нього теж нагадив під моїм коментарем. Бо це не скільки для іт скільки заготовка щоб показати наскільки це буде вигідно взагалі поширити на всю економіку.).
"ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ПРОТИВ" - Тому що тоді ви уй06** будете хрю***и що пенсії не заслужено малі.
А насправді вони максимально справедливі враховуючи що всі пишуть собі мінімалку...
Наприклад всі фопи що працюють під франшизою НП пишуть офіційно мінімалку своїм робочим і платять з неї податки, і виходить там на пенсію копійки. Звідки ж тоді для батьків **** гроші на пенсію взяти? А ні звідки.
Я дуже радий що з'явився і поки ще існує безвіз бо він рабовласників уй06**в в будь-якому випадку заставить платити великі зарплати (тобто збільшить загальні витрати на зарплату) інакше самі будуть працювати на своїх ущербних третьосортних підприємствах (які ніхто не модернізував) - так як всі робочі виїдуть. (Рабовласників дуже спасла пандемія, інакше все те про що я пишу вже б відбулось)
Отже для підприємця загальні витрати на зарплату не змінюватимуться навіть якщо піднімати мінімалку, бо він і так буде вимушений платити велику зарплату інакше сам буде робити руками те що при нормальній оплаті праці нікому на*** не треба за таку ціну. Зрозумій економіка України тримається не завдяки підприємцям, а завдяки переказам із закордону. Всі твої страшилки на рівні гавкання чихуахуа. Україні треба пройти цей шлях щоб принаймні по ефективності економіки догнати Польщу, те що ми йдемо правильно видно по тому що рф ми вже обігнали і якби не її ресурси що вона со** із землі то вона б взагалі нічим не могла похвалитись перед Україною. Дуже зле що народ України обрав владу дилетантів та клоунів но спасає всіх те що Україна в такий ситуації що навіть дилетанти вимушені працювати хоч із горою помилок но над покращенням ефективності економіки.
Саме тому деякі іноземні інвестори не зважаючи на все вимушені відкривати підприємства в Україні. У них вибору немає, безвіз дає робітника тільки на 2 з половиною місяця на пів року. Решту часу українець робить дома ремонти, будується і відпочиває.
Тому твоя теорія знову в прольоті.
Звичайно чим дальше на схід, а правильніше до можливо кордону із одичалими росіянами тим менше і рідше підприємства відкривали - бо ризик.
І саме так по безвізу в Польщі довше не працюють. Тільки якщо вирішили там залишатись в майбутньому тоді роблять документи, бо банально дома в усіх родина, сім'я, житло.
Може виникнути питання, а чого я так категорично топлю за підняття мінімалки і згідний навіть на те щоб українці працювали за кордоном якщо місцеві підприємства не хочуть розвиватись? Відповідь все тому що чим дорожче у валюті глобально ринку будуть згідні і що головне зможуть платити українці тим краще для всіх як і для мене. Ви можете думати що 20к грн це достойна зарплата, але факт в тому що це не так. Бо це в кращому випадку около 5$ за годину. Якийсь працівник макдональдса із країни де загальний рівень життя більше - заробляє за годину втричі більше.
Ваш рівень знань не дає вам зрозуміти що не зважаючи на всі ваші зусилля - насправді ви чи якийсь успішний українець (який вчився та пахав) що має зарплату в 15к грн по доступності товарів глобального ринку нижче рівня робітника макдональдса який взагалі не напрягався та жив в кайф. (Про товари глобального ринку, 1/200 населення та інше - перший коментар)
Вони можуть писати про зростання податків (при чому не у відсотках, а абсолютних одиницях) і не розуміти що це пенсії. Можуть писати про ефективність та не розуміти що саме мотивує підприємців до неї, а що навпаки. Можуть писати про ВВП і не розуміти що являється причиною його росту чи падіння.
Це виглядає патужна!
А взагалі, хлопці, не сперечайтесь, це схоже на спір про двірники чи фари, при цьому двигун стучить і скоро квакне, і їхати вже авто не буде
Но пусть просят.
Но при Зе такая зарплата учителя в Украине это фантастика и предвыборный популизм, ибо как тебе в верху пытались объяснить для этого надо минималку в $ как в сша, а зе против ее увеличения. Почему минималку как в сша? Да потому что учитель в большей массе учит и воспитывает детей тех, кто работает на минималку. Его зарплата намертво привязана к зарплатам родителей учеников.