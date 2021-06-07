Кабмин отказался от стремительного повышения минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.

Об этом свидетельствует одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, передает Finbalance.

Документ предусматривает следующий график повышения минимальной зарплаты:

с 1 января 2022 года она останется на уровне 6500 грн, с 1 октября 2022 года – вырастет на 200 гривен, до 6700 грн;

с 1 января 2023 года запланировано повышение минимальной зарплаты до 7176 грн;

с 1 января 2024 года минимальная зарплата составит 7665 грн.

Согласно Бюджетной декларации, должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки составит:

с 1 января 2022 года – 2893 грн, с 1 октября 2022 года – 2982 грн;

с 1 января 2023 года – 3193 грн;

с 1 января 2024 года – 3411 грн.

Прожиточный минимум в следующие три года также существенно не вырастет: для трудоспособных лиц с января 2022 года он составит 2481 грн, с июля 2022 года – 2600 грн, с декабря 2022 года – 2684 грн, с июля 2023 года – 2813 грн, с декабря-2023 года – 2880 грн. С июля-2024 года он должен увеличиться до 3018 грн, с декабря 2024 года – до 3082 грн.

Напомним, с 1 января 2021 прожиточный минимум для трудоспособных лиц в месяц – 2270 грн, с 1 июля будет 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года она вырастет до 6500 грн.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.