Кабмин одобрил меморандум с ЕБРР и USAID о создании механизма биржевой торговли

Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития, Агентством США по международному развитию (USAID) и Американской торговой палатой в Украине по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Соответствующее распоряжение №582-р Кабинет министров утвердил и обнародовал 7 июня, передает Интерфакс-Украина.

Текст самого меморандума в обнародованном документе отсутствует.

Как сообщалось, одобрить этот меморандум правительство планировало еще в конце января этого года, однако затем сроки были перенесены, а в это время произошла смена состава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в связи с завершением срока полномочий ее главы Тимура Хромаева и других ее членов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце мая, анонсируя подписание меморандума, отметил, что речь идет о закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка.

Конкурс на поставку системы клиринга для Украины НКЦБФР объявила в декабре прошлого года в рамках международной технической помощи "Проект энергетической безопасности", финансируемого USAID и имплементируемого компанией Tetra Tech ES, Inc. Данная инициатива реализуется в рамках стратегии развития инфраструктуры рынка капитала и принятого летом 2020 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" №738, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.

В конкурсной документации отмечается, что получателем клиринговой системы станет НКЦБФР, тогда как Tetra Tech покроет первоначальные затраты на ее разработку и лицензирование/обслуживание в течение первых трех лет ее работы. Нацкомиссия намерена разделить обслуживание и оперативное использование системы между подконтрольным государству Национальным депозитарием Украины (НДУ) и клиринговой организацией.

Согласно первоначальным соглашениям, с этим клирингом предлагается стартовать на рынке природного газа в 2022 году, а в 2023 году – на рынках электроэнергии, таких как двусторонний и балансирующий рынок, рынки "на сутки вперед" и "внутрисуточный рынок", поэтому система должна быть масштабируемой, чтобы корректировать развитие рынков. Предполагается также возможность обслуживать внебиржевые рынки. В документах планируемым сроком запуска указан апрель 2022 года.