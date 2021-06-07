Синтетическое топливо может вытеснить нефтяное к 2030 году

Новый и многообещающий топливный сектор, так называемое синтетическое топливо, может оказать дополнительную поддержку рынку танкеров к концу текущего десятилетия.

Об этом сообщает hellenicshippingnews, передает enkorr.

В своем последнем еженедельном отчете судовой маклер Gibson отметил: "Если у вас есть Porsche или вам нравится "Формула 1", то разработки в секторе синтетического топлива будут для вас интересны. Владельцы танкеров также должны принять это к сведению. Директор Porsche Франк Валлизер сообщил, что его компания работает вместе с Siemens над новым заводом по производству синтоплива в Чили. При его производстве получают так называемый электронный метанол, который после модификации можно превратить в электронный бензин, электронный дизель или электронный авиакеросин".

"Новые виды топлива [по характеристикам ничем не отличаются] от обычных видов топлива и могут полностью заменить традиционные нефтепродукты. Синтопливо не оказывает негативного влияния на характеристики автомобиля и в некоторых случаях может обеспечить бóльшую мощность. Такие виды топлива содержат от 8 до 10 компонентов по сравнению с сегодняшними видами топлива, которые содержат от 30 до 40 компонентов, то есть процесс его производства, вероятно, будет менее сложным. Еще одно преимущество заключается в том, что тесты, проводимые Porsche, показывают снижение выбросов CO2 примерно на 85%. Более точные показатели зависят от типа источника используемой энергии, необходимой для производства топлива", - отмечают в Gibson.

"На первом этапе eFuel Alliance предполагает смешивание синтетического топлива с обычным с постепенным увеличением доли синтоплива. При этом также снижаются выбросы CO2. Кроме того, подобное блендирование даст производителям синтетических видов топлива время для наращивания производственных мощностей. В более долгосрочной перспективе синтетическое топливо может заменить обычное. Однако этот процесс может занять некоторое время - eFuel Alliance прогнозирует всего 4% примеси к 2025 году, 12% - к 2030 и 100% - к 2050 году. Исследования показывают, что с момента регистрации 98% автомобилей исчезают с дороги примерно через 20 лет. А это означает, что транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), проданные в 2029 году, будут эксплуатироваться примерно до середины 2050-х годов, и для их заправки потребуются бензин или ДТ", - отмечается в отчете судового маклера.

В Gibson добавили, что "причина появления синтетического топлива связана с различными правительственными планами по поводу запрета "нефтяных" ДВС, работающих на бензине или дизтопливе примерно к 2030 году. Если производство и потребление синтетического топлива станет главным фактором, влияющим на транспорт и выработку электроэнергии в ближайшем будущем, то в скором времени возникнет необходимость транспортировать синтопливо с мест производства, возможно, в той части мира, где имеется избыток возобновляемой энергии, на рынки конечного потребителя. На танкерном рынке может начаться рост транспортировки синтетического топлива. Такие перевозки можно осуществлять с помощью имеющихся танкеров-продуктовозов", - резюмирует Gibson.

Как сообщалось, в марте финская энергетическая компания Neste присоединилась к eFuel Alliance, который сосредоточен на промышленном производстве синтетического топлива из возобновляемых источников. Альянс базируется в Берлине и Брюсселе и объединяет компании и организации, которые продвигают синтетическое топливо на основе "зеленой" энергии и биоматериалов.

В конце мая стало известно, что Neste проводит финальные коммерческие испытания синтетического топлива, которое позволит значительно сократить выбросы парниковых газов от бензиновых и гибридных автомобилей.