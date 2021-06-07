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"Датагруп" завершила покупку оператора Volia

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Компания "Датагруп" объявила о подписании соглашения о приобретении компании Volia – ведущего украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил финансирование для осуществления сделки на сумму $65 млн, что является крупнейшим кредитом ЕБРР в украинском секторе телекоммуникаций, медиа и технологий.

"Объединение "Датагруп" и Volia создаст нового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи в ключевых клиентских сегментах – B2C, B2B и в сегменте оптовых продаж. Объединенная сеть будет охватывать более 4 млн украинских домохозяйств в 50 крупнейших городах страны, а оптоволоконная инфраструктура протяженностью более 30 тыс. км станет одной из крупнейших в стране. Благодаря интеграции абонентских баз, оптимизации затрат и бизнес-процессов, а также масштабной модернизации сети мы ожидаем ускорения развития объединенной компании в два раза в течение ближайших пяти лет", – рассказал генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба.

Он добавил, что объединенная компания также планирует сосредоточится на предоставлении своим клиентам дополнительных услуг: облачных продуктов и сервисов по кибербезопасности для клиентов B2B, а также решений IoT и OTT для розничных клиентов.

В объединенной компании будут работать более 4000 сотрудников, которые будут обслуживать более миллиона клиентов. 

Ранее национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" (Datagroup Holding Limited) оценила стоимость покупаемых ею двух украинских компаний, входящих в структуру группы Volia, в 1,51 млрд грн.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил "Датагруп" купить три компании, входящие в структуру группы Volia: ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр).

Вдекабре 2020 года "Датагруп" объявила о покупке 100% группы компаний Volia в Украине. Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Инвестфонду Horizon Capital принадлежит 96,13% "Датагруп", оставшимися 3,87% владеет гендиректор компании Михаил Шелемба.

Автор: Галина Ялівець
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Интересно, ***** потянет за собой дату-групп, или дата-групп таки сделает из вобли нормального провайдера? Подозреваю, что "проще нового сделать, чем этого лечить"...
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07.06.2021 17:41 Відповісти
Было одно говно под именем "Воля", станет или два разных, или одно в квадрате под брендом "Дата-Груп".
Что первое, что второе - УГ.
Но второму я бы их кривые ручки поровнял бы ломиком
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07.06.2021 23:13 Відповісти
"Воля" до сих пор жива?!
Удивительно прожорливая муха которая давно должна была вылететь из рынка телеуслуг...
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07.06.2021 17:53 Відповісти
Сомневаюсь.. из такого говна, как "Воля", ничего не сделаешь.
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07.06.2021 21:02 Відповісти
"... приобретении компании Volia - ведущего украинского провайдера услуг ...." - это "Волю" ведущим провайдером обозвали чтобы продать подороже ? то что посылали их подальше практически все знакомые, это действительно говорит о их ведущей позиции в определенном направлении
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08.06.2021 00:27 Відповісти
Воля - гунява контора.
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08.06.2021 12:53 Відповісти
"Воля"-квинтэссенция говна.
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08.06.2021 14:18 Відповісти
Я клієнт Волі ще коли вона була Смарт. Єдине зауваження що нема пакету для пенсіонерів. Інтернет безліміт чудовий! Телевізор майже не дивлюсь, але до якості питань немає. Чого коментатори бризкають слиною неясно. Приведіть приклади інших провайдерів і розкажіть чим вони кращі.
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08.06.2021 16:12 Відповісти
В первую очередь проблема в технологиях. Доксис уступает всем другим технологиям, которые применяются в Украине, кроме, разве что, ДСЛ (Укртелеком). А в реализации вобли это только усугубляется. Во-вторых, организация - работа с клиентами и техслужба там были и есть ужасные, у операторов компетенция отсутствует совсем, техслужба не далеко ушла от операторов.
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09.06.2021 18:55 Відповісти
 
 