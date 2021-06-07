"Ривнегаз" полностью завершил процедуру анбандлинга

АО "Ривнегаз" завершил процедуру выхода из состава учредителей компании-поставщика ООО "Ривнегаз Сбыт", тем самым полностью выполнил условия анбандлинга как с позиции украинского, так и европейского законодательства.

Как сообщает пресс-служба компании, в процессе анбандлинга были выполнены все условия Директивы 2009/73/ЕС.

Предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которое получило высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

"Полное разделение собственности, то есть выход из состава учредителей – высший уровень анбандлинга. Если в Евросоюзе при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то "Ривнегаз" провел более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольным нормам ЕС", – отметил председатель правления АО "Ривнегаз" Павел Козюк.

Начиная с июля 2015 года, компания последовательно реализовала все этапы анбандлинга с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных законом "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное разделение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Ривнегаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное разделение, начиная от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

В сообщении подчеркивается, что в полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положений Директивы 2009/73/ЕС и закона "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо – комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

В компании отмечают, что все проведенные действия по анбандлингу АО "Ривнегаз", вместе с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества – в отчете этой организации за 2020 год статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.

Напомним, АО "Ривнегаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Ривненской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.