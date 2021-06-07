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Суд снизил ставку по просроченному кредиту для "Кузни на Рыбальском"

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Суд снизил ставку по просроченному кредиту для

17 мая 2021 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" к "Укрэксимбанку" (в деле №910/20974/20) и внес изменения в кредитный договор №151317К6 от 29 декабря 2017 года, заключенного между истцом и ответчиком, установив следующие размеры процентной ставки по кредиту: с 13 декабря 2019 года по 30 января 2020 - 17,5% годовых, с 31 января 2020 года по 12 марта 2020 - 15%, с 13 марта 2020 года по 23 апреля 2020 - 14%, с 24 апреля 2020 года по 11 июня 2020 - 12%, с 12 июня 2020 года по 28 декабря 2020 - 10%.

Согласно судебным материалам, 29 декабря 2017 года между Министерством обороны и ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" был заключен государственный контракт №403/1/17/95 на поставку продукции по государственному оборонному заказу. Сначала сумма сделки была определена на уровне 880,7 млн грн (с НДС), в ноябре 2020 года она снижена до 735,7 млн грн, передает Finbalance.

Неотъемлемой частью контракта был кредитный договор №151317К6 от 29 декабря 2017 года, заключенный между "Укрэксимбанком" и ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". Лимит кредитной линии (которая открывалась под госгарантии) был установлен на уровне 529 млн грн, конечный срок погашения - 28 декбря 2020 года, ставка - 18%.

Вместе с тем, 17 октября 2018 года Кабмин своим постановлением №850 внес изменения в постановление правительства №779 от 26 октября 2016 года, которое определяло условия привлечения займов под государственные гарантии для выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, установив, что "процентная ставка по кредитам (займам) в национальной валюте не может превышать более чем на 4% учетную ставку Национального банка Украины".

На основании этого в 2019-2020 годах Минобороны обращалось к ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" о необходимости внесения изменений в кредитный договор, а ЧАО в свою очередь обратилось с соответствующим ходатайством к "Укрэксимбанку".

"Укрэксимбанк" отказывался вносить предложенные изменения в кредитный договор, поскольку, по его мнению, последние противоречат ст. 1056-1 ГК Украины. Также госбанк указывал, что условия кредитного договора соответствуют требованиям постановления №779 в редакции, действующей на день заключения кредитного договора.

В ходе судебного процесса "Укрэксимбанк" констатировал, что за ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" учитывается задолженность по кредитному договору, и компания пытается в данный момент в одностороннем порядке внести изменения в кредитный договор для избежания ответственности по невозврату кредита и уплаты процентов.

Госбанк опять же подчеркивал, что изменения в постановление Кабмина №779 были внесены правительственным постановлением №850 от 17 октября 2018 года уже после заключения кредитного договора.

При этом Министерство финансов как третье лицо, привлеченное к судебному разбирательству, указывало, что поскольку исполнение обязательств по кредитному договору обеспечено государственной гарантией, то в результате внесения изменений в постановление Кабмина №779 в части установления иного размера процентной ставки соответствующие изменения также подлежат внесению в кредитный договор.

В свою очередь Хозсуд Киева указал, что кредитный договор, заключенный между "Укрэксимбанком" и ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", предусматривал возможность изменения ставки по кредиту в случае внесения изменений в постановление Кабмина №779 от 26 декабря 2016 года, что в итоге было сделано постановлением правительства №850 от 17 октября 2018.

По выводам суда, вследствие этого "истец приобрел право требовать внесения соответствующих изменений в кредитный договор с 13 декабря 2019 года".

Суд констатировал, что поскольку учетная ставка НБУ с 13 декабря 2019 составляла 13,5%, с 31 января 2020 - 11%, с 13 марта 2020 - 10%, с 24 апреля 2020 - 8%, с 12 июня 2020 - 6%, то максимальный размер процентной ставки по кредитному договору, который был заключен между истцом и ответчиком, должен был составлять в период с 13 декабря 2019 года до 30 января 2020 - 17,5%; в период с 31 января 2020 до 12 марта 2020 года - 15%; в период с 13 марта 2020 до 23 апреля 2020 - 14%; в период с 24 апреля 2020 до 11 июня 2020 - 12%; в период с 12 июня 2020 - 10%.

Вместе с тем, Хозсуд Киева решил, что "обстоятельства неисполнения обществом [ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском"] кредитного договора в части возврата кредита и уплаты процентов не является предметом данного спора и не ставятся в зависимость к возможности внесения изменений в кредитный договор согласно пунктам 3.1.3, 4.2.1 указанного сделки".

До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" принадлежали Петру Порошенко, а 20,1% - Игорю Кононенко. Осенью 2018 года 100% акций предприятия приобрел Сергей Тигипко.

В 2017 году правительство предоставило госгарантию по кредиту ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" от "Укрэксимбанка". Предприятие заняло 334 млн грн. В период с 27 июля 2018 года по 24 октября 2019 года завод вернул банку 330 тыс грн долга и уплатил проценты - почти 36 млн грн. Но в начале 2020 года "Укрэксимбанк" обратился к Минфину с требованием об исполнении гарантийных обязательств, ведь завод не смог осуществить очередной платеж.

С апреля по ноябрь 2020 года на выполнение гарантийных обязательств Госказначейство перечислило банку более 301 млн грн (252 млн грн - сумма долга, свыше 48 млн грн - проценты, полмиллиона гривен - пеня).

Была информация, что в ноябре "Завод "Кузня на Рыбальском" погасил всю задолженность перед бюджетом - после того, как получил от Министерства обороны 688 млн грн на выполнение заказа.

В декабре 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что в конце ноября ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" вернуло в госбюджет средства, которые Министерство финансов выплатило по его долгам.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Finbalance


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