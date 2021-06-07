Кинотеатр "Киев" может возобновить работу еще через год, – Кличко

Кинотеатр "Киев", переданный новому арендатору в апреле 2019 года, может заработать через год.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, компании, которая выиграла инвестиционный конкурс, помешала пандемия.

"И эта компания сказала, что они не могут сейчас реализовывать проект, потому что другие кинотеатры сети не работают и поступлений нет. То есть немножко сдвинулись сроки. Сейчас мы проводим переговоры, требуем от них максимально быстро это сделать. Но на основании тех разговоров, которые я вел с арендаторами этого кинотеатра, думаю, что им нужен еще год", – отметил Кличко.

Как сообщалось, ранее власти Киева обещали, что кинотеатр "Киев" откроют до конца 2020 года.

Напомним, в апреле 2019 года победителем конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев" на открытом аукционе стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2,12 млн грн в месяц без НДС, что значительно превышало бы поступления от бывшего арендатора.

Однако спустя несколько месяцев после победы в конкурсе компания отказалась платить арендную плату, заявив, что здание не пригодно к эксплуатации и нуждается в ремонте.

По данным системы Youcontrol, директором ООО "Синема-Центр" указана Любовь Лисовская, которая также возглавляет ОО "Союз кинотеатров Украины", а владельцем – панамский офшор Damsi Investment Inc.

ООО "Синема-Центр" управляет сетью кинотеатров Cinema-City в Киеве, Одессе и Тернополе.

Как писал БизнесЦензор, владельцы этой сети – Борис Фуксман, Александр Роднянский и Михаэль Шлихт. Фуксман и Роднянский – двоюродные братья, сооснователи и экс-совладельцы телеканала "1+1", владельцы отеля Hilton Kyiv. Шлихт – продюсер, возглавляет несколько бизнес-направлений компании Sony Pictures Entertainment.