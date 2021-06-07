Россия вышла из договора об открытом небе

Российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об открытом небе (ДОН).

Подписанный документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации, передает Интерфакс.

Совет Федерации проголосовал за закон о денонсации ДОН в минувшую среду, 2 июня. Госдума приняла соответствующий закон 19 мая. 11 мая Путин внес его в нижнюю палату.

Договор по открытому небу Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.

Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН. По словам госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН.