МБРР и "Укрэксимбанк" подписали договор о кредите в $100 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" и Международный банк реконструкции и развития (МБРР, организация Группы Всемирного банка) подписали договор о дополнительном финансировании в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" на $100 млн.

Проект нацелен на поддержку украинских предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии COVID-19, сообщил глава правления украинского банка Евгений Мецгер в Facebook.

"Теперь государственный "Укрэксимбанк" официально приглашает к сотрудничеству украинский бизнес, который заинтересован в получении недорогих суб-кредитов с более продолжительным сроком погашения, чем те, что сейчас предлагаются на рынке", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, организация Группы Всемирного банка) проекта "Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию". Как сообщали в Минфине, проектом предусмотрено привлечение кредита от МБРР в размере $100 млн с целью предоставления доступка к долгосрочному финансированию для экспортоориентированных малых и средних предприятий.