Шмыгаль и Пенсионный фонд разошлись в оценке получивших помощь из-за карантина (обновлено)

С 24 мая не проводились выплаты государственной помощи предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых была приостановлена в результате ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах, они будут возобновлены с 7 июня.

Об этом свидетельствуте доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля во время еженедельного совещания под руководством президента Владимира Зеленского по вопросу противодействия пандемии, передает пресс-служба главы государства.

"Уже осуществлена выплата материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд грн. Средства получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня", – цитирует пресс-служба доклад Шмыгаля.

Такие же данные о выплатах помощи из-за ужесточения карантина (1,4 млрд грн для 175 тыс. человек) озвучивались Пенсионным фондом 20 мая. То есть, исходя из обнародованным премьер-министром данных, выплаты в последние две недели не проводились.

В свою очередь Пенсионный фонд сообщает, что по состоянию на 7 июня профинансировано 2,72 млрд грн для обеспечения выплаты помощи работникам и предпринимателям, пострадавшим из-за ужесточения карантина. Таким образом, помощь должны были получить около 340 тыс. подавших заявки.

Как сообщалсь, по данным Офиса президента, по состоянию на 17 мая было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение такой помощи.

Напомним, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета изначально планировали выделить 2,9 млрд грн.

Для сравнения, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели – 2 млрд грн.