"СЕТАМ" выставил на продажу элеваторный комплекс в Ивано-Франковской области за 364 миллиона

Государственное предприятие "СЕТАМ" 15 июня выставит на продажу на онлайн-аукционе элеваторный комплекс в Городенке (Ивано-Франковская обл.) для хранения зерновых культур общей емкостью до 87,5 тыс. тонн.

Как сообщают в "СЕТАМ", начальная цена лота – 363,5 млн грн, минимальная цена конечной продажи актива – 294,45 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Комплекс зданий общей площадью 339,1 кв. м, расположенный на двух участках общей площадью 17,4 га, предназначен для приема, доработки, хранения и отгрузки зерна и продуктов его переработки. Техническое состояние актива удовлетворительное.

ГП "СЕТАМ" уточнило, что элеватор может принимать до 5 тыс. тонн зерна в сутки, отгружать – 2,5 тыс. тонн/сутки. Мощности предприятия по сепарации и сушке зерновых составляют по 400 тонн/час. Объект оснащен автомобильными и железнодорожными подъездными путями, а также всеми необходимыми коммуникациями.

Помимо производственных зданий, на объекте размещены электроподстанция, два пункта взвешивания с весами, работающими с грузами до 80 тонн, модульная бытовка и лаборатория.

Торги состоятся по голландской модели.