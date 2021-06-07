Больше половины сотрудников Таможни провалили тестирование на благонадежность

Тестирование оценки профессиональных компетенций и благонадежности успешно прошли меньше половины сотрудников таможни.

Об этом председатель Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин сообщил в комментарии изданию "Бабель".

"Один из этапов реформы – массовое тестирование сотрудников таможни. К нему ГТС готовилась полгода, а проводила месяц. Всего протестовали около девяти тысяч человек. Тест – это три этапа: на первом определяли профессиональные знания, на втором – общие способности, на третьем – лояльность. 18% тестируемых первые два этапа не прошли и к третьему их не допустили. Из оставшихся 80% к работе рекомендовали только 55%, то есть около 45% всех сотрудников таможни", – рассказал Рябикин.

"Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни", – добавил глава Таможенной службы.

По словам Рябикина, новые кадры для таможни ищут среди выпускников вузов и в ветеранских организациях. Последние предоставили 2500 анкет кандидатов, после отбора из них осталось 600, эти кандидаты проходят онлайн обучение в Центре повышения квалификации таможни.

При этом глава Таможенной службы признает наличие сложностей с обновлением кадрового состава ведомства.

"Трудовое законодательство достаточно сильно защищает интересы работника. Я не исключаю, что будут попытки восстановления. Но мы пошли путем контрактов, где прописываем согласие на прохождение проверок, а их непрохождение – основание его разорвать", – отметил Рябикин.

Как сообщалось, в апреле в Украине стартовало тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины.

Каждый из сотрудников территориальных органов таможни должен был пройти три теста:

на уровень знаний таможенного и антикоррупционного законодательства;

на общие способности (в частности, абстрактное, числовое, вербальное мышление)

тестирования на благонадежность.

Всего пройти тестирование должны были более 9 тыс. работников таможни.