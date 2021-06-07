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Больше половины сотрудников Таможни провалили тестирование на благонадежность

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Больше половины сотрудников Таможни провалили тестирование на благонадежность

Тестирование оценки профессиональных компетенций и благонадежности успешно прошли меньше половины сотрудников таможни.

Об этом председатель Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин сообщил в комментарии изданию "Бабель".

"Один из этапов реформы – массовое тестирование сотрудников таможни. К нему ГТС готовилась полгода, а проводила месяц. Всего протестовали около девяти тысяч человек. Тест – это три этапа: на первом определяли профессиональные знания, на втором – общие способности, на третьем – лояльность. 18% тестируемых первые два этапа не прошли и к третьему их не допустили. Из оставшихся 80% к работе рекомендовали только 55%, то есть около 45% всех сотрудников таможни", – рассказал Рябикин.

"Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни", – добавил глава Таможенной службы.

По словам Рябикина, новые кадры для таможни ищут среди выпускников вузов и в ветеранских организациях. Последние предоставили 2500 анкет кандидатов, после отбора из них осталось 600, эти кандидаты проходят онлайн обучение в Центре повышения квалификации таможни.

При этом глава Таможенной службы признает наличие сложностей с обновлением кадрового состава ведомства.

"Трудовое законодательство достаточно сильно защищает интересы работника. Я не исключаю, что будут попытки восстановления. Но мы пошли путем контрактов, где прописываем согласие на прохождение проверок, а их непрохождение – основание его разорвать", – отметил Рябикин.

Как сообщалось, в апреле в Украине стартовало тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины.

Каждый из сотрудников территориальных органов таможни должен был пройти три теста:

  • на уровень знаний таможенного и антикоррупционного законодательства;
  • на общие способности (в частности, абстрактное, числовое, вербальное мышление)
  • тестирования на благонадежность.

Всего пройти тестирование должны были более 9 тыс. работников таможни.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  "Бабель"


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комушке кирдык ?
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07.06.2021 15:36 Відповісти
кормушке
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07.06.2021 15:39 Відповісти
" Более половины" это вероятнее 80%. Так завуалировали чтобы не шокировать ЗЕбильный лохорат. Но это ничего не изменит. Как работали, так и будут работать дальше и доить лохов, чтобы отвозить бабло той власти, которую и выбрали эти самые лохи.
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07.06.2021 15:36 Відповісти
Судебную систему нужно первым делом реформировать. Перенимать практики развитых стран в этом плане. То что судьям подняли зарплаты, только увеличило их таксу. Зделать это и коррупция сзару уменьшится в разы, ибо конечная ланка правосудия не будет брать (в идеале большинство, какой то процент гнид все же будет). Страх - сильная преграда для желания грести бабло.
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07.06.2021 22:47 Відповісти
 
 