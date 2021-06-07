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Socar покупает сеть АЗС окружения Медведчука, – СМИ

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Socar покупает сеть АЗС окружения Медведчука, – СМИ

Азербайджанская нефтяная компания Socar и формальный владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже актива.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, Нисан Моисеев выставил сеть на продажу буквально сразу после заявления о прекращении поставок топлива "Роснефти" в середине марта.

"В Украине никто не получил предложения о покупке, Моисеев разослал предложение только международным компаниям", – уточнил владелец крупной сети АЗС в Украине.

Другой источник отмечает, что продажу Glusco стоит рассматривать в комплексе с контрактом на поставку нефтепродуктов "Роснефти".

По данным собеседников издания, переговоры могут завершиться в течение ближайшей недели. После этого сделка должна быть одобрена Антимонопольным комитетом.

Как сообщалось, ранее бизнес-партнер Моисеева и владелец Wexler Group Петр Белз подтверждал начало переговоров о продаже сети АЗС Glusco.

Напомним, нефтяная компания Азербайджана Socar подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу и страны Балтии. 

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  enkorr


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ну учитывая что теперь с высокой долей вероятности мне вместо азербайджанского бензина на Сокаре могут залить росийскую мочу от подсанкционной Роснефти - я пожалуй поменяю заправку на более предсказуемую
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07.06.2021 13:58 Відповісти
Им вывеску дешевле поменять чем логистику))))) бугагагагага
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07.06.2021 15:16 Відповісти
На Сокаре никогда не было азербайджанского бензина. Там было такое же топливо, как и почти на всех брендовых заправках. Т,е Литва и Беларусь в основном.
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07.06.2021 15:55 Відповісти
Согласен, посмотрите на карту где Азербайджан накодится. Тут же была инфа, что именно сейчас Sokar покупает топливо на рАбссее.
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07.06.2021 17:29 Відповісти
Дивну гру проводять азербайджанці тут.
Якщо це тактична уловка, то Ок але якщо вони вирішили стати тут провідниками росії - то це дарма
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08.06.2021 09:32 Відповісти
 
 