В Украине проведут аудит водных ресурсов, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.
Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Экология", передает Экономическая правда.
"Третий вопрос - это водные ресурсы и качественная питьевая вода. Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.
Кроме того, по его словам, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построено 4 современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины.
Напомним, по данным, Госэкоинспекции, за 2020 год было составила 3,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн грн убытков. Отмечается, что в результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды.
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