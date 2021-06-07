СБУ обнаружила партию контрабандного янтаря стоимостью 5 миллионов

Служба безопасности в Ривненской области предупредила контрабанду янтаря на почти 5 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители изъяли 650 килограмм камня.

Оперативники словили "на горячем" 16 старателей во время незаконной добычи янтаря на земля государственного фонда неподалеку села Новаки. У них было изъято 5 мотопомп кустарного производства, снаряжение, предназначенное для незаконного промысла, 4 авто и янтарь.

Во время 24 обысков по месту проживания подозреваемых, в подсобных помещениях и цехах изъяли 650 килограмм янтаря, 3 единицы огнестрельного оружия и черновые записи относительно сбыта янтаря и его стоимости.

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

Отмечается, что к незаконному бизнесу причастны 10 жителей райцентра Сарны. Дельцы нелегально добывали янтарь-сирец для реализации на черном рынке. Часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса.