Госкомпания "Магистральные газопроводы Украины" осталась без набсовета

Полномочия трех независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") Яна Чадама (Jan Chadam), Карины Лучинкиной (Karina Luchinkina) и Фабриса Нуайлана (Fabrice Noilhan) завершились в связи с окончанием срока действия их контрактов.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), вместо трех независимых членов, входивших в набсовет с 28 февраля 2018 года по 1 июня 2021 года, никто не назначен, передает Интерфакс-Украина.

При этом контракты трех независимых членов набсовета завершились еще три месяца назад, однако Минфин приказом от 23 февраля 2021 года продлил их полномочия на период до назначения новых членов по итогам объявленного в начале февраля конкурсного отбора, но не более чем на три месяца. Документы от кандидатов принимались до 2 марта 2021 года.

Ранее, 18 марта 2021 года, завершились полномочия члена наблюдательного совета от государства Адомаса Аудицкаса, контракт с ним не продлевался.

Таким образом, в набсовет "МГУ" на сегодня входит только представитель государства Виктор Пинзеник, который вошел в него позднее остальных – в августе 2019 года.

Напомним, Ян Чадам был главой правления польского оператора ГТС Gaz-System, Карина Лучинкина ранее работала в PwС, а Фабрис Нуайлана был старшим исполнительным вице-президентом по газу французской энергетической компании Électricité de France (EDF).

"МГУ" принадлежит 100% ООО "Оператор ГТС Украины", сформированном в результате анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Управляется Министерством финансов Украины, планируется передать Министерству энергетики.