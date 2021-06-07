Южно-Украинская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Южно-Украинская атомная электростанция отключила второй энергоблок от энергосистемы Украины для проведения среднего ремонта длительностью в 65 суток.

Об этом 5 июня сообщила пресс-служба ЮУАЭС.

Отмечается, что запланирован средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, а также капитальные ремонты, эксплуатационный контроль металла, техническое освидетельствование парогенератора №3, главного циркуляционного насоса (ГЦН) №2, фильтров спецводочистки, маслоохладителей подпитывающих насосов и маслосистемы ГЦН.

Кроме того, планируется средний ремонт турбогенератора и реконструкция системы охлаждения генератора с установкой пластинчатых теплообменников.

Напомним, в марте на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию систему принудительного сброса давления из системы герметичного ограждения реакторной установки. По данным НАЭК "Энергоатома", такая технология внедрена в Украине впервые в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития, "Евратома", а также Комплексной программы повышения безопасности действующих энергоблоков.