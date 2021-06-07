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Украина получила 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca для вторых прививок, – Шмыгаль

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Украина получила 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca для вторых прививок, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении новой крупной партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая будет в приоритетном порядке использована для повторной вакцинации лиц, уже получивших первую прививку аналогичной вакциной.

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

"На этой неделе Украина получила еще более 705 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы Covax. Ее будут использовать прежде всего для людей, которые уже сделали первую прививку и должны получить вторую дозу", - написал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, Украина получит вакцину от США.

"США объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира. Украина в этом плане занимает приоритетное место", - сообщил Шмыгаль.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


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