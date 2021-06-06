Центры массовой вакцинации открылись еще в 7 городах Украины
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Центры массовой вакцинации работают уже в 10 городах Украины. Так, к Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни Полтавской области, Тернополь и Ривне.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает Интерфакс-Украина.
"Также в будни продолжается активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц старше 65 лет", - написал Шмыгаль.
В центрах вакцинации, открытых в Киеве, Одесе и Львове, за минувшие выходные от COVID-19 были вакцинированы 4 849 человек. В центрах вакцинировали граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Для прививок использовали вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
По данным Министерства здравоохранения, центры вакцинации будут работать по следующим адресам:
- Киев, на базе Международного выставочного центра
- Львов, на базе стадиона "Арена Львов"
- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, общеобразовательной школы "Крымская"
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко
- Полтава, на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант"
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета
- Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"
- Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. Полищука
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