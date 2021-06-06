Беларусь будет уходить от западных товаров и технологий в случае расширения санкций, – премьер

Беларусь будет уходить от западных товаров и технологий в случае расширения санкций, готова переключиться на азиатские и российские технологии

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий. Мы знаем, чем заменить, знаем поставщиков, готовы переориентироваться. Разрыв технологий сейчас минимальный. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед", - сказал Головченко.

"По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются", - добавил он.

Премьер заявил также о готовности применять специальные защитные меры в отношении внутреннего рынка.

"Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов", - заявил он.

Головченко выразил надежду, что "разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси".

"Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добросососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", - сказал премьер.

Он также отметил, что в Беларуси работает большое количество иностранных предприятий, в том числе из тех стран, которые проводят санционную политику.

"Они могут потерять наш рынок. Пусть он не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС - это миллиарды в год. Хотелось бы, чтобы западные политики подумали о судьбах бизнесов", - сказал Головченко.

ЕС подготовил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, его принятие ожидается в мае-июне. С июня США возобновляют санкции в отношении нефтехимического комплекса Беларуси, которые были заморожены с 2015 года. ЕС и США не признали итоги президентских выборов 9 августа 2020 года, посчитав их сфальсифицированными.

Кроме того, с 5 июня вступает в силу решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.