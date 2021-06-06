Евросоюз и Великобритания начали расследование против Facebook

Социальную сеть подозревают в неправомерном использовании данных о пользователях. В заявлении Еврокомиссии говорится, что она начала антимонопольное расследование, чтобы выяснить, использует ли Facebook данные о пользователях, получаемые от рекламодателей, чтобы конкурировать с ними же на рынке онлайн-объявлений.

Об этом говорится в заявлениях европейского и британского регуляторов, передает УНИАН.

Кроме того, регулятор намерен выяснить, привязан ли сервис Facebook Marketplace к самой социальной сети, что является нарушением европейского законодательства.

"Facebook собирает огромные массивы данных о деятельности пользователей своей социальной сети и за ее пределами, что позволяет ему ориентироваться на конкретные группы клиентов. Мы рассмотрим, дают ли эти данные неоправданное конкурентное преимущество Facebook, в частности, в секторе онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых она получает эти данные", - отметила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании заявило, что, кроме поведения Facebook на рынке онлайн-объявлений, оно изучит и использование соцсетью данных для продвижения собственного сервиса онлайн-знакомств.