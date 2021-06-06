В Киеве откроют новую станцию метро уже в этом году, – Кличко

В Киеве откроют новую станцию метрополитена уже в 2021 году.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в интервью Радио Свобода.

"Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть", - сообщил Кличко, отвечая на вопрос строительства станции на Виноградаре.

Он рассказал, что неоднократно выезжал на строительство ветки метро.

"Из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию", - отметил Кличко.

Также, по его словам, строительство станции метро на Троещину в настоящее время невозможно без запуска Подольско-Воскресенского моста.

"Без моста это метро построить невозможно. Мост соединяет, потому что это не только мост. В "теле" моста еще линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро - это, я думаю, 4-5 лет", - отметил Кличко.