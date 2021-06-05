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Первый Дія Центр открылся в Житомире

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Первый Дія Центр открылся в Житомире

В Житомире открылся первый модернизированный Центр предоставления административных услуг Дія Центр.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Дія Центры – модернизированные ЦПАУ, в которых установлены единые стандарты относительно качества предоставления услуг – удобно, быстро, просто, по-человечески", – говорится в сообщении.

Отмечается, что житомирский ЦПАУ – один из крупнейших Дія Центров в Украине. Там посетители могут получить около 400 административных услуг, в том числе социального характера.

В Дія Центрах можно получить:

  • административные услуги;
  • консультации об онлайн-услугах;
  • компьютеры с доступом к интернету;
  • коммунальные услуги;
  • консультации о бизнесе (Дія Бизес);
  • бесплатную правовую помощь.

В Минцифры напомнили, что в мае были отобраны 165 громад, которые получат помощь от государства в размере 231 млн грн в рамках субвенции на развитие сети ЦПАУ. Благодаря этому удастся построить сеть модернизированных центров по всей стране.

"Мы работаем над тем, чтобы уже скоро Дія Центры были в каждой области. Первые модернизированные Центры запустятся в 14 областях: Житомирской, Полтавской, Донецкой, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской Закарпатской, Запорожской и так далее", – отметила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Сейчас украинцы могут получить админуслуги в 1821 точке по всей стране. В Минцифры планируют расширить сеть до более 3800.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минцифры


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