Первый Дія Центр открылся в Житомире

В Житомире открылся первый модернизированный Центр предоставления административных услуг Дія Центр.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Дія Центры – модернизированные ЦПАУ, в которых установлены единые стандарты относительно качества предоставления услуг – удобно, быстро, просто, по-человечески", – говорится в сообщении.

Отмечается, что житомирский ЦПАУ – один из крупнейших Дія Центров в Украине. Там посетители могут получить около 400 административных услуг, в том числе социального характера.

В Дія Центрах можно получить:

административные услуги;

консультации об онлайн-услугах;

компьютеры с доступом к интернету;

коммунальные услуги;

консультации о бизнесе (Дія Бизес);

бесплатную правовую помощь.

В Минцифры напомнили, что в мае были отобраны 165 громад, которые получат помощь от государства в размере 231 млн грн в рамках субвенции на развитие сети ЦПАУ. Благодаря этому удастся построить сеть модернизированных центров по всей стране.

"Мы работаем над тем, чтобы уже скоро Дія Центры были в каждой области. Первые модернизированные Центры запустятся в 14 областях: Житомирской, Полтавской, Донецкой, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской Закарпатской, Запорожской и так далее", – отметила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Сейчас украинцы могут получить админуслуги в 1821 точке по всей стране. В Минцифры планируют расширить сеть до более 3800.