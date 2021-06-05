Водитель пытался вывезти из Украины лекарств на 10 миллионов

Сотрудники Галицкой таможенной службы обнаружили в пункте пропуска "Рава-Русская" лекарственных средств на 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Отмечается, что в пункт пропуска заехал автомобиль на иностранной регистрации. Для прохождения таможенного контроля 35-летний гражданин Украины выбрал полосу движения "зеленый коридор". Однако во время осмотра среди личных вещей, в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств.

Ориентировочная стоимость одной ампулы составляет 35-40 тыс. грн. По словам водителя, лекарства попросили перевезти через границу, об их стоимости он не знал.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренный ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Лекарства, общая стоимость которых составляет более 10 млн грн, изъяли.