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Турция обнаружила новое крупное месторождение газа

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Турция обнаружила новое крупное месторождение газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении еще одного крупного месторождения природного газа в Черном море.

По его словам, разведочное бурение показало, что объем залежей газа составляет 135 млрд кубических метров, передает DW.

Буровые работы проводились в районе газового месторождения "Сакарья", где в 2020 году уже были найдены залежи газа объемом до 405 млрд кубометров. Тогда президент Эрдоган объявил месторождение крупнейшим в истории страны и пообещал, что его эксплуатация начнется уже в 2023 году.

Отмечается, что глава Турции хочет вести разработку газовых месторождений своими силами без иностранной помощи и финансирования. По словам Эрдогана, Турция уже в самом ближайшем будущем существенно снизит свою зависимость от импорта голубого топлива и даже может начать его экспортировать.

Однако международные эксперты по газодобывающей отрасли считают планы Эрдогана слишком амбициозными и подчеркивают, что прогнозы являются лишь предварительными.

Независимой экспертной оценки месторождения "Сакарья" не было произведено до сих пор. Между тем глубоководная добыча голубого топлива может оказаться слишком дорогой, в результате чего обнаруженные запасы могут потерять свою ценность.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  DW


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