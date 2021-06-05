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Полиция задержала руководителя филиала "Укрзализныци" на взятке в $5 тысяч

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Полиция задержала руководителя филиала

Нацполиция задержала одного из руководителей филиала "Укрзализныци" на получении взятки в $5 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Национальной полицией в Сумской области под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры задержан чиновника на взятии неправомерной выгоды в размере $5 тыс.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взяточника обнаружили при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзализныця"


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