Частные клиники могут открыть пункты вакцинации против коронавируса, – Минздрав

Коммунальные и частные предоставители медицинских услуг, которые имеют лицензию на медицинскую практику и подключены к электронной системе здравоохранения, могут создать мобильную бригаду или пункт вакцинации против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, для этого коммунальные и частные клиники должны обратиться с официальным запросом в подразделение по охране здоровья областной (ОГА) или Киевской городской государственных администраций (КГГА).

В запросе необходимо указать лиц, ответственных за запись и учет остатков вакцин, а также актуальные телефоны регистратур.

Затем подразделения ОГА должны рассмотреть заявку.

"Если решение положительное, ОГА или КГГА просит Минздрав включить этого поставщика в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от COVID-19; если отрицательное, предоставитель может напрямую обратиться в Минздрав, который проведет дополнительные консультации с участием поставщика медуслуги и соответствующего подразделения", – пояснили в Минздраве.

В министерстве уточнили, подразделения подают списки поставщиков услуг в Минздрав ежемесячно в период с 25-го до 30-го числа. В свою очередь Минздрав верифицирует данные и утверждает обновленный перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от COVID-19.