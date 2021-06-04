Зеленский включил нового министра экономики в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня президент Украины указом ввел первого вице-премьер-министра, министра экономики господина Любченко в состав, он точно так же с сегодняшнего дня является членом Совета национальной безопасности и обороны", - рассказал Данилов.

Любченко заменил в составе СНБО Игоря Петрашко, который был уволен с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства 18 мая.

Текст указа №227/2021 об изменениях в составе СНБО был обнародован на сайте президента Украины 4 июня.