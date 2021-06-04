СНБО принял решение о развитии авиастроительной отрасли

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании 4 июня было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.

Об этом заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что 75 лет исполнилось предприятию "Антонов". Президент уделяет этому большое внимание. Было принято решение относительно развития авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы", - сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании по инициативе президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.