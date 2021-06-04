СНБО принял решение о развитии авиастроительной отрасли
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании 4 июня было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.
Об этом заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.
"Вы знаете, что 75 лет исполнилось предприятию "Антонов". Президент уделяет этому большое внимание. Было принято решение относительно развития авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы", - сказал Данилов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании по инициативе президента Владимира Зеленского.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".
В июле того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.
Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.
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