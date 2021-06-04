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"Метинвест" Ахметова выкупил домны меткомбината ИСД до аукциона по его продаже

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ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), входящее в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, уже владеет тремя доменными печами (ДП) на Днепровском металлургическом комбинате, целостный имущественный комплекс которого будет выставлен на торги.

Об этом говорится в полном отчете Антимонопольного комитета (АМКУ) о результатах рассмотрения дела о предоставлении разрешения Metinvest B.V. на приобретение в собственность активов ДМК, передает Интерфакс-Украина.

"Следует отметить, что сейчас на территории общества находятся доменные печи, которые обеспечивают возможность осуществлять выплавку чугуна и принадлежат группе "Метинвест". На момент рассмотрения дела о концентрации ДМК использует доменные печи на правах аренды, печи входят в состав ЦИК", – сказано в отчете.

Согласно документу, ДКХЗ купил силовой трансформатор и три доменных печи (ДП-9, ДП-1М и ДП-12), расположенные на промышленных площадках ДМК еще 31 мая 2018 года, когда предприятием руководил близкий к "Метинвесту" менеджмент.

После этого, 15 февраля 2019 года между ДКХЗ Ахметова передал доменные печи не территории ДМК в аренду самому Днепровскому меткомбинату на срок 2 года 11 месяцев.

"Таким образом, сейчас группа "Метинвест" владеет частью активов, ранее принадлежавших ДМК, которые находятся на территории общества, – доменными печами, обеспечивающими возможность осуществлять выплавку чугуна. На момент рассмотрения дела о концентрации (…) ДМК использует активы на правах аренды", – отмечается в материала дела АМКУ.

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Как сообщалось, 20 мая Антимонопольный комитет разрешил нидерландской Metinvest B.V. опосредованно приобрести в собственность активы в виде целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) с рядом условий. 

АМКУ также заявлял в своем сообщении, что предоставление разрешения на концентрацию компании Metinvest B.V. не говорит о том, что именно эта компания станет покупателем целевого объекта, поскольку новый владелец активов ПАО "ДМК" будет определен на аукционе на конкурсной основе, а на его покупку есть два претендента. 

В самом же "Метинвесте" в связи с этим отмечали, что установление обязательств "создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов".

Ранее, 28 января, Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+15
Да не олигарх он и не монополист!!!
Просто удачливый бизнесмен - что не попросит у АМКУ как у золотой рыбки, тот ему сразу все и разрешает.
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04.06.2021 19:42
+7
Просто бандит.
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04.06.2021 21:08
+6
Зеленский борется с олигархами.
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05.06.2021 01:55
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вымутить хочет почти бесплатно?
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04.06.2021 18:59 Відповісти
Там все гораздо сожнее. Там владельцы с рашки, но отдали контроль татарину за то, чтобы не сильно мешал продавать продукцию с заводов лугандона, что в свою очередь у него отжали. Короче классическая борьба жабы и гадюки.
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05.06.2021 17:36 Відповісти
🤡🤢порношут с олигархами «борется»😹🤣? 🐑🐏73 %. ЖРИ ТЕ !
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06.06.2021 13:52 Відповісти
Да не олигарх он и не монополист!!!
Просто удачливый бизнесмен - что не попросит у АМКУ как у золотой рыбки, тот ему сразу все и разрешает.
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04.06.2021 19:42 Відповісти
Просто бандит.
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04.06.2021 21:08 Відповісти
Сначала поставить у руля ДМК своих подонков, которые продают ценные активы "удачливому бизнесмену", потом "удачливый бизнесмен" сдает ДМК эти же доменные печи в аренду, и на "эти два процента" живет и получает многомиллиардные прибыли. Да, чуть не забыл: на вырученные от аренды ДМК деньги он проводит "модернизацию" своих производственных мощностей, платит налоги, содержит многие тысячи работников. Тут главное - поставить своих людей, а остальное они сделают все сами: наделают долгов, обанкротят, и задаром продадут основные фонды. И это называется менеджмент по-ахметовски.
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05.06.2021 09:34 Відповісти
Ну это ужасно, когда так делают с государственными или нормальными бизнесменами. А так у них там борьба жабы с гадюкой. ИСД - это рашка.
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05.06.2021 17:37 Відповісти
Он даже не просто удачливый бизнесмен - он крупнейший украинский инвестор. ))

"Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком», - рассказала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.
Она добавила, что, не учитывая работу его Фонда, в штате компании SCM трудятся около 200 тысяч работников. В 2019 году его фирма заплатила более 60 млрд. грн. налоговых средств, отправила в украинский CAPEX 42 млрд. грн., а также перечисления были в соцпроекты в размере 10 млрд. грн".
Вот оно как. "Метинвест" Ахметова выкупил домны меткомбината ИСД до аукциона по его продаже - Цензор.НЕТ 5716
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05.06.2021 12:32 Відповісти
бандітам всьо можна в цій країні.
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04.06.2021 23:00 Відповісти
Как неожиданно.
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04.06.2021 23:41 Відповісти
Зеленский борется с олигархами.
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05.06.2021 01:55 Відповісти
До этого с ним боролись беспощадно и с большим успехом.
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05.06.2021 14:59 Відповісти
В нашій безславній історії всі так звані олігархи, завжди дуже погано закінчували від них не залишалося ні роду ні імені ні навіть могили і цю долю не завидну вони завжди розділяли з народом, який або служив їм бездумно або просто мовчки терпів. Так буде і цього разу.
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05.06.2021 07:22 Відповісти
Ахметов выкупил не только домны ИСД, но и Офис президента вместе с самим преЗедентом.
Говно,знаете ли,всегда не шибко дорого стоит...
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05.06.2021 11:12 Відповісти
Ахметкі можна. Для нього закони не писані. Він не олігарх, а спонсор президентських виборів 2019.
ВАЗеленський ахметкці Україну, ахметка Ваві медіапідтримку.
"Нічого особистого, просто бізнес."
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05.06.2021 13:39 Відповісти
Полная деольгиризация
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05.06.2021 17:01 Відповісти
Все лакомые куски скупили .Железо на мировых рынках да и в Украине дорожает,вот и тащат все до себе до дому..
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07.06.2021 10:28 Відповісти
 
 