МВД отчиталось о сокращении количества "воров в законе" до ноля после введения санкций, – Данилов

Все так называемые "воры в законе" покинули территорию Украины после введения санкций против представителей организованной преступности, однако на территории страны остается еще часть "криминальных авторитетов".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

"Мы (на заседании СНБО) принимаем отчеты об исполнении решений, которые мы принимали ранее. Сегодня был отчет Министерства внутренних дел, министра Авакова, о результате решения СНБО от 14 мая 2021 года о применении персональных специальных ограничительных санкций, то, что журналисты окрестили санкциями к ворам в законе и криминальным авторитетам", – сказал Данилов.

Он показал отчет от полиции, согласно которому в начале года в Украине находилось 34 так называемых "вора в законе".

"На сегодня у нас таких людей – ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника под этими атрибутами в нашей стране нет", – подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, в Украине в начале года было также 111 так называемых "криминальных авторитетов".

"Осталось 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием. Министр считает, что в ближайшее время они закончат по этим 42 людям, и у нас также будет ноль", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в санкционный список не пропал "ни один случайный человек" и он верифицируется, причем не только на территории Украины.

"Все люди, попадающие в списки, они попадают за совершение тех или иных преступлений", – сказал Данилов.

Как сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении террористов и "воров в законе". Всего в санкционный список внесли 674 человека. Помимо "воров в законе", там есть ряд террористов и их пособников – к примеру, Денис Пушилин, Игорь Пасечник, Сергей Аксенов. Также санкции введены против 137 компаний, том числе российских СМИ и связанных с террористами сайтов.

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Они введены бессрочно.