Сертификаты качества украинского зерна станут цифровыми, – Госпродпотребслужба

В ближайшее время сертификаты качества украинского зерна планируют диджитализировать. Такой шаг позволит усилить позиции Украины на международных рынках.

Об этом сообщила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время конференции Grain Ukraine 2021.

"Мы планируем реализовать пилотный проект по диджитализации фитосанитарных сертификатов с помощью системы "Дия". Надеюсь уже скоро увидеть результаты этого проекта в каждой из областей", - отметила Магалецкая.

По ее словам, с начала 2021 года в сопровождении фитосанитарных сертификатов экспортировано из Украины 16 млн тонн зерновых и масличных культур, из них почти 3,2 млн тонн - пшеница, 0,35 млн тонн - ячмень, 12 млн тонн - кукуруза.

Как сообщалось, в конце марта в Украине стартовала весенняя посевная. Всего зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур ожидается на площади 7,6 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,4 млн га, сахарной свеклы - около 223 тыс. га.