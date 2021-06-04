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Авиакомпания из США впервые за десятилетия заказала сверхзвуковые пассажирские самолеты

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Авиакомпания из США впервые за десятилетия заказала сверхзвуковые пассажирские самолеты

Американская авиакомпания United Airlines подписала коммерческое соглашение с аэрокосмической компанией Boom Supersonic о покупке до 50 пассажирских самолетов для возобновления сверхзвуковых авиаперевозок, которые были свернуты после вывода из эксплуатации самолетов Concorde в 2003 году.

Согласно пресс-релизу компании, 15 новых сверхзвуковых лайнеров Boom "Overture" будут закуплены сразу после получения всех разрешений для их эксплуатации, в дальнейшем планируется заказать еще 35 таких самолетов.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию Overture станет первым крупным коммерческим самолетом, который будет оптимизирован для работы на 100% экологически безопасном авиационном топливе (SAF).

Первый самолет планируется выпустить в 2025 году, его полетные испытания должны начаться в 2026 году, а коммерческая эксплуатация – к 2029 году.

Планируется, что самолет сможет летать со скоростью 1,7 Маха – вдвое больше, чем у самых быстрых современных авиалайнеров. Это позволит выполнять полеты из Сан-Франциско в Токио всего за шесть часов.

Напомним, сверхзвуковые самолеты типа Concorde эксплуатировались компаниями British Airways и Air France с 1976 года. Но из-за чрезвычайно больших расходов их коммерческая эксплуатация была в целом убыточной, поэтому в 2003 году их сняли с эксплуатации.

Его аналогом в СССР был Ту-144, однако его коммерческая продолжалась всего три года – с 1975 по 1978 год.

Автор: Михайло Орлюк
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"из чего сделано SAF? Отработанное кулинарное масло - один из сырьевых материалов, используемых при их производстве. Другие включают животные жиры и растительные масла, твердые отходы домашних хозяйств и предприятий, в том числе такие вещи, как бумага и упаковка, и даже пищевые отходы.
Остается и проблема с доступностью SAF. Neste, по словам Ланге, в настоящее время производит около 100 тыс тонн экологически чистого авиационного топлива в год. Компания планирует увеличить объем поставок до 1 млн тонн к 2023 году.Но для сравнения: потребление реактивного топлива перед пандемией составляло около 330 млн тонн в год. А это означает, что 1 млн тонн Neste будет каплей в море" источник ТЭКНОБЛОГ
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05.06.2021 00:29 Відповісти
 
 