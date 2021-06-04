Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС
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Ряд крупных украинских экспортеров в 2020 году, в частности в сфере АПК и ГМК, получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами на сумму существенно выше, чем ими было уплачено налогов (без учета единого социального взноса, ЕСВ).
Об этом говорится в обнародованных данных Государственной налоговой службы, передает Интерфакс-Украина.
Так, в частности, экспортер подсолнечного масла и другой агропродукции "Кернел-трейд" получил 9,96 млрд грн возмещения НДС, а уплатил налогов 0,36 млрд грн, "Сантрейд" – соответственно 4,26 млрд грн и 0,23 млрд грн, АО "Каргилл" – 3,81 млрд грн и 0,09 млрд грн.
Среди экспортеров зерновых культур объем выплаченного в прошлом году возмещения НДС существенно превысил объем налогов, в частности, у "АДМ Юкрейн" – соответственно 4,66 млрд грн и 0,1 млрд грн, "Нибулон" – 4,28 млрд грн и 0,46 млрд грн и "Гленкор Агрикалчер Украина" – 2,77 млрд грн и 0,13 млрд грн.
Подобная ситуация и в горно-металлургическом секторе: например, ММК им. Ильича получил 5,49 млрд грн возмещения при уплате 0,96 млрд грн налогов, "Запорожсталь" – соответственно 5,22 млрд грн и 0,96 млрд грн, "Азовсталь" – 4,77 млрд грн и 0,66 млрд грн, ДМК – 3,2 млрд грн и 0,65 млрд грн. Несколько лучше соотношение у "ArcelorMittal Кривой Рог" – 6,22 млрд грн и 2,37 млрд грн.
В этом списке почти нет железорудных горно-обогатительных комбинатов, так как возмещение НДС у них сопоставимо с налогом на прибыль, но есть "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) – 1,17 млрд грн и 0,29 млрд грн.
В случае предприятий, на которых занято много работников, значительные средства ими были уплачены в качестве ЕСВ, в частности "ArcelorMittal Кривой Рог" – 1 млрд грн, ММК им. Ильича – 0,71 млрд грн, "Запорожсталь" – 0,56 млрд грн, ДМК – 0,36 млрд грн, "Нибулон" – 0,25 млрд грн.
Ранее сообщалось,что в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году.
Будь ласка, зачекайте...
Якого біса ми фінансуємо бездіяльність безліч держслужбовців, які ще й покривають ці схеми
Та це вже якийсь ГРАБІЖ, вчинений в особливо великих розмірах організованою групою. Та й державна зрада на додачу!
отличаются отсутствием мозгов ,крикливостью и хамовитостью
А сколько валютной выручки в страну зашло благодаря этим компаниям ?
А сколько рабочих мест ими содержится (читай - семей имеет средства к существованию в голодную эпоху коронакризиса) ?
А сколько смежных производств делает им поставки от сырья и до канцелярки (тоже налоги и рабочие места) ?
И потом, цифры имеют объективную основу :
Во-первых, 2020 год был провальным из-за коронакризиса. Выручка малая, налоги тоже, а НДС старый, докоронакризисный возмещался.
Во-вторых, законожательство налоговое стимулирует экспорт нулевой ставкой НДС и так во всём мире - НДС всегда налог на потребление, поэтому платят его импортёры, а не экспортёры. Так ВО ВСЕХ странах.
Злоупотребления бывают и могут быть значительными, но у разного рода фирм-прокладок. А гиганты индустрии на виду, никуда не денутся, у них куча имущества, им нет смысла на себе злоупотребления держать. Им выгоднее играться с международным трансферным налогообложением прибыли, а не с левым возмещением НДС, это чревато.
Ну а вдруг, Ахметов проникнется твоим спичем и простит?
Что касается долгов по ЖКХ - сходите в банк и уплатите их, а не ждите, чтобы Вам их простили Долг - это святое. К долгам государства по возмещению НДС это тоже относится, кстати.
Если Вам тарифы не нравятся - зарегистрируйте фирму-поставщика газа или электроэнергии (сейчас эти рынки демонополизировали, там десятки структур, которые могут с обычными абонентами работать) и продавайте услуги ЖКХ дешевле . . .
Но ещё раз - это не тема данной новости. Тут обсуждение НДС и уплаты налогов аграриями и металлургическими компаниями. С ЖКХ - на форму другой новости, пожалуйста.
А платят только лишнехромосомные рабы типа тебя, которым сколько не поставь цены - они будут умирать с голоду, но платить
А потреблять и не платить - означает воровать. Если называть вещи своими именами. Но барину с нормальным количеством хромосом воровство, очевидно, не кажется чем-то предосудительным.
Переводимо в долари і отримуємо $ 5 млрд щорічно. Таку суму вже третій рік Віслюк клянчить у МВФ.
Населенню (фізичним особам) податок не відшкодовується, хоч кожен з нас сплачує ПДВ при купівлі будь чого: продукти, одяг, техніка, послуги. А для ділків варто створити дві фірми, продавати одна одній повітря і отримати відшкодування з бюджету.
З професійної точки зору через механізм відшкодування ПДВ стимулюється розвиток аграрного сектору України, адже ціна на реалізований товар, яка сплачується експортерами безпосередньо сільгосптоваровиробнику, реально збільшується на суму ПДВ і дає йому можливість не залучати обігові кошти при сплаті ПДВ державі. Після отримання суми за реалізований товар, у тому числі ПДВ, сільгосптоваробиробник сплачує суму ПДВ державі, а та в свою чергу відшкодовує ПДВ експортеру с/г продукції. Таким чином експортер отримує суму ПДВ не у вигляді дотацій, преференцій, пільг від держави, а повертає кошти, якими він стимулював як сільгосптоваровиробника, так і державу.
Зауважуємо, сплачуючи ПДВ, експортер вилучає свої обігові кошти та фінансує державу безвідсотковим кредитом до трьох місяців. А з отриманих коштів держава сплачує різні видатки.
Беручи до уваги вищевикладене, всі звинувачення в тому, що ми начебто знаходимось у переліку підприємств, які збагачуються за рахунок держави, виглядають щонайменше непрофесійними. Просимо всіх дописувачів не розповсюджувати некомпетентну думку з цього питання, а авторів публікацій не вводити в оману читачів та спростувати подібні звинувачення.