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Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС

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Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС

Ряд крупных украинских экспортеров в 2020 году, в частности в сфере АПК и ГМК, получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами на сумму существенно выше, чем ими было уплачено налогов (без учета единого социального взноса, ЕСВ).

Об этом говорится в обнародованных данных Государственной налоговой службы, передает Интерфакс-Украина.

Так, в частности, экспортер подсолнечного масла и другой агропродукции "Кернел-трейд" получил 9,96 млрд грн возмещения НДС, а уплатил налогов 0,36 млрд грн, "Сантрейд" – соответственно 4,26 млрд грн и 0,23 млрд грн, АО "Каргилл" – 3,81 млрд грн и 0,09 млрд грн.

Среди экспортеров зерновых культур объем выплаченного в прошлом году возмещения НДС существенно превысил объем налогов, в частности, у "АДМ Юкрейн" – соответственно 4,66 млрд грн и 0,1 млрд грн, "Нибулон" – 4,28 млрд грн и 0,46 млрд грн и "Гленкор Агрикалчер Украина" – 2,77 млрд грн и 0,13 млрд грн.

Подобная ситуация и в горно-металлургическом секторе: например, ММК им. Ильича получил 5,49 млрд грн возмещения при уплате 0,96 млрд грн налогов, "Запорожсталь" – соответственно 5,22 млрд грн и 0,96 млрд грн, "Азовсталь" – 4,77 млрд грн и 0,66 млрд грн, ДМК – 3,2 млрд грн и 0,65 млрд грн. Несколько лучше соотношение у "ArcelorMittal Кривой Рог" – 6,22 млрд грн и 2,37 млрд грн.

В этом списке почти нет железорудных горно-обогатительных комбинатов, так как возмещение НДС у них сопоставимо с налогом на прибыль, но есть "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) – 1,17 млрд грн и 0,29 млрд грн.

В случае предприятий, на которых занято много работников, значительные средства ими были уплачены в качестве ЕСВ, в частности "ArcelorMittal Кривой Рог" – 1 млрд грн, ММК им. Ильича – 0,71 млрд грн, "Запорожсталь" – 0,56 млрд грн, ДМК – 0,36 млрд грн, "Нибулон" – 0,25 млрд грн.

Ранее сообщалось,что в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+19
Я так понимаю это и есть обещанный конец эпохи бедности.
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04.06.2021 19:19
+15
А тепер скажіть що це ФОПи ухиляються від сплати податків...
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05.06.2021 01:08
+15
Повернення ПДВ - це взагалі шахрайська схема сторіччя по розкраданню нашого бюджету
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05.06.2021 01:10
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лохи заплатят, не волнуйтесь ...
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04.06.2021 19:17 Відповісти
Я так понимаю это и есть обещанный конец эпохи бедности.
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04.06.2021 19:19 Відповісти
Оцените рентабельность, а всего лишь нужно было снять посредственный фильм про Голобородька и сериальчик "Скоты", и вуаля!! Лохи пусть налоги платят...
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06.06.2021 15:58 Відповісти
А до "голобородька" и "скотов" было, наверное, как-то все иначе? И Ахметов платил окуеть какие налоги, и вся другая олигархическая пестобратия вприпрыжку бежали в банки заплатить побыстрее налоги?!
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07.06.2021 13:37 Відповісти
Мало что поменялось, но с 2016 го. по 2019 й., был рост производства и налогов и сборов, и даже НАК был прибыльным, прикинь...
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07.06.2021 13:51 Відповісти
Конечно в нашей экономике НДС вредна , и особенно в сельском хозяйстве и металлургическом сырье.
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04.06.2021 22:24 Відповісти
Ці насоси ще й дотації отримують, та кредити пільгові, які ще й напевно не повертають, а потім реструктуризують за бюджетні кошти...

Якого біса ми фінансуємо бездіяльність безліч держслужбовців, які ще й покривають ці схеми

Та це вже якийсь ГРАБІЖ, вчинений в особливо великих розмірах організованою групою. Та й державна зрада на додачу!
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05.06.2021 00:08 Відповісти
Повернення ПДВ - це взагалі шахрайська схема сторіччя по розкраданню нашого бюджету
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05.06.2021 01:10 Відповісти
А тепер скажіть що це ФОПи ухиляються від сплати податків...
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05.06.2021 01:08 Відповісти
так это же реформа.
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05.06.2021 08:56 Відповісти
Еврею похер.
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05.06.2021 09:53 Відповісти
Шо це було? И хто делит наши деньги. Это не гоуправление это грабеж ОПГ
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05.06.2021 10:14 Відповісти
Да, интересно. Вырастил зерно. Из затратной части у тебя токо топливо и удобрения. Экспортировал. Получил возмещение НДС, а по сути дотацию. Конечно, введение НДС в начале 90-х было стратегической ошибкой. Сидели коммунисты, бредили об "наполнении бюджета". Теперь этот НДС фиг отменишь. 40 процентов бюджета.
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05.06.2021 10:21 Відповісти
Ну так предже чем его получить он сначала должен его заплатить..и на эту сумму потом получить..или здесь какая разница7
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05.06.2021 21:30 Відповісти
По закону так должно быть. Но по факту получается дотация экспортеру.
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05.06.2021 22:03 Відповісти
По факту - схема для ухода от оплаты налог8ов
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07.06.2021 11:05 Відповісти
Сколько там Гетьманцев от евро блях обещал получить. Вы там с дубу попадали. Люди не законно ввезли, вы им льготы. Человек налоги платит, чтобы потом Законно ввести, и вы его ободрали как липку. ОПГ не зря там многие с криминальным прошлым
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05.06.2021 11:00 Відповісти
ты видимо готов и 100% пошлины платить на ввезенное авто, лишь бы Законно! Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 3064
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06.06.2021 15:45 Відповісти
Евробляхер?
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06.06.2021 17:54 Відповісти
он еще и избиратель зеленского (кроме того что евробляхер)
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07.06.2021 12:05 Відповісти
Ну это совсем дурка
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07.06.2021 21:04 Відповісти
это тебе бутылка, на которой ты сидишь, уже до мозжечка достала что ты во мне увидел избирателя криворогого шлимазла вовочки? Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 1279 Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 4678
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15.06.2021 21:48 Відповісти
евробляхеры и реализаторы трусов на рынках - это все электорат ЗЕ
отличаются отсутствием мозгов ,крикливостью и хамовитостью
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16.06.2021 14:04 Відповісти
и только кацапские набутылочные боты типа тебя подчеркнуто вежливые Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 6617 да, чмо лишнехромосомное? Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 3989
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29.06.2021 19:51 Відповісти
Евронасаживатель тебя на бутылку, чучело криворогое Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 3774
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15.06.2021 21:48 Відповісти
Ой, как всегда повод для срача и "зрады".
А сколько валютной выручки в страну зашло благодаря этим компаниям ?
А сколько рабочих мест ими содержится (читай - семей имеет средства к существованию в голодную эпоху коронакризиса) ?
А сколько смежных производств делает им поставки от сырья и до канцелярки (тоже налоги и рабочие места) ?

И потом, цифры имеют объективную основу :
Во-первых, 2020 год был провальным из-за коронакризиса. Выручка малая, налоги тоже, а НДС старый, докоронакризисный возмещался.
Во-вторых, законожательство налоговое стимулирует экспорт нулевой ставкой НДС и так во всём мире - НДС всегда налог на потребление, поэтому платят его импортёры, а не экспортёры. Так ВО ВСЕХ странах.
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05.06.2021 12:55 Відповісти
Может и так. По идее не может быть "возмещено" больше чем уплачено поставщикам.
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05.06.2021 22:50 Відповісти
Так больше и не возмещают, "чем уплачено поставщикам" - налоговый кредит и суммы бюджетного возмещения перед возвратом из бюджета подлежат проверкам.

Злоупотребления бывают и могут быть значительными, но у разного рода фирм-прокладок. А гиганты индустрии на виду, никуда не денутся, у них куча имущества, им нет смысла на себе злоупотребления держать. Им выгоднее играться с международным трансферным налогообложением прибыли, а не с левым возмещением НДС, это чревато.
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06.06.2021 12:32 Відповісти
Согласен.
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06.06.2021 21:50 Відповісти
Давай ты так мои долги по ЖКХ отмазывать будешь?
Ну а вдруг, Ахметов проникнется твоим спичем и простит?
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06.06.2021 02:18 Відповісти
Причём тут долги по ЖКХ ??? Я объясняю логику этой налоговой статистики, что в таких цифрах нет "зрады" . . .

Что касается долгов по ЖКХ - сходите в банк и уплатите их, а не ждите, чтобы Вам их простили Долг - это святое. К долгам государства по возмещению НДС это тоже относится, кстати.
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06.06.2021 12:35 Відповісти
долг по ЖКХ притом, что тарифы с потолка нарисованы! Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 9104 схера он для тебя "святое"?
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06.06.2021 15:47 Відповісти
Я с Вами говорю про синее, а Вы со мной - про мокрое . . . Темы разные, какой смысл сбивать обсуждение ? Разве что для переключения внимания . . .

Если Вам тарифы не нравятся - зарегистрируйте фирму-поставщика газа или электроэнергии (сейчас эти рынки демонополизировали, там десятки структур, которые могут с обычными абонентами работать) и продавайте услуги ЖКХ дешевле . . .
Но ещё раз - это не тема данной новости. Тут обсуждение НДС и уплаты налогов аграриями и металлургическими компаниями. С ЖКХ - на форму другой новости, пожалуйста.
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06.06.2021 22:14 Відповісти
Если мне тарифы не нравятся - я их не плачу Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 7472
А платят только лишнехромосомные рабы типа тебя, которым сколько не поставь цены - они будут умирать с голоду, но платить Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 3723
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15.06.2021 21:50 Відповісти
Если тебе тарифы не нравятся, ты не потребляй !!!
А потреблять и не платить - означает воровать. Если называть вещи своими именами. Но барину с нормальным количеством хромосом воровство, очевидно, не кажется чем-то предосудительным.
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17.06.2021 15:36 Відповісти
воровать у воров - это просто восстанавливать справедливость. слушай что тебе барин говорит, холоп! Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 415
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29.06.2021 19:53 Відповісти
О! А вот это по зеленовски!
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05.06.2021 21:38 Відповісти
клоунская деолигархация.
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06.06.2021 02:12 Відповісти
"моральная компенсация" олигархам от Зеленского. Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС - Цензор.НЕТ 1596
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06.06.2021 02:15 Відповісти
Борьба с олигархами за счет украинского народа в разгаре. Зеленая плесень торжествует.
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06.06.2021 11:52 Відповісти
"в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году".

Переводимо в долари і отримуємо $ 5 млрд щорічно. Таку суму вже третій рік Віслюк клянчить у МВФ.

Населенню (фізичним особам) податок не відшкодовується, хоч кожен з нас сплачує ПДВ при купівлі будь чого: продукти, одяг, техніка, послуги. А для ділків варто створити дві фірми, продавати одна одній повітря і отримати відшкодування з бюджету.
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06.06.2021 22:22 Відповісти
Все, как при Яныке. Схемы Азарова живут и процветают.
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07.06.2021 02:04 Відповісти
Якщо розглядати ті фірми, хто працює чесно, тобто не експортують сміття, а пишуть що це золото, то вони це ПДВ спочатку заплатили в бюджет, а потім держава в певні строки після підтвердження операції має його повернути назад, бо експорт не обкладається ПДВ. Тільки у ці строки цих грошей уже немає, їх уже розтринькали. Так може не брати їх зразу, щоб потім нічого не віддавати. Так ні, ними чиновники закривають дірки в бюджеті, використовують для власних оборудок, а потім уряд плаче що немає, що повертати. Тобто білі експортери дають безкоштовний кредити уряду, який той потім не бажає віддати.
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07.06.2021 09:44 Відповісти
Подібні публікації та закиди, а тим більше коментарі людей, котрі називають себе економістами й оприлюднюють свою думку під гучними заголовками на кшталт «Украинские агробароны получили царские подарки из госбюджета», свідчать найперше про непрофесійне знання законодавства України та нерозуміння ринкових відносин, зокрема в аграрному секторі. Компанія "НІБУЛОН" не раз виступала з ініціативою про відміну відшкодування ПДВ експортерам, зокрема с/г продукції, оскільки, на превеликий жаль, до 30-40% продукції аграрного сектору знаходяться в обігу тіньових схем.
З професійної точки зору через механізм відшкодування ПДВ стимулюється розвиток аграрного сектору України, адже ціна на реалізований товар, яка сплачується експортерами безпосередньо сільгосптоваровиробнику, реально збільшується на суму ПДВ і дає йому можливість не залучати обігові кошти при сплаті ПДВ державі. Після отримання суми за реалізований товар, у тому числі ПДВ, сільгосптоваробиробник сплачує суму ПДВ державі, а та в свою чергу відшкодовує ПДВ експортеру с/г продукції. Таким чином експортер отримує суму ПДВ не у вигляді дотацій, преференцій, пільг від держави, а повертає кошти, якими він стимулював як сільгосптоваровиробника, так і державу.
Зауважуємо, сплачуючи ПДВ, експортер вилучає свої обігові кошти та фінансує державу безвідсотковим кредитом до трьох місяців. А з отриманих коштів держава сплачує різні видатки.
Беручи до уваги вищевикладене, всі звинувачення в тому, що ми начебто знаходимось у переліку підприємств, які збагачуються за рахунок держави, виглядають щонайменше непрофесійними. Просимо всіх дописувачів не розповсюджувати некомпетентну думку з цього питання, а авторів публікацій не вводити в оману читачів та спростувати подібні звинувачення.
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16.06.2021 15:48 Відповісти
 
 