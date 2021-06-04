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Нацбанк возобновил покупку валюты после двухмесячного перерыва

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк возобновил покупку валюты после двухмесячного перерыва

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 31 мая по 4 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $40 млн, тогда как в предыдущие восемь недель регулятор не проводил интервенций.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $330,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,5004 грн/$ в начале недели до 27,2914 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 4 июня.

Как сообщалось, в последний раз перед этим НБУ выходил на межбанковский рынок на неделе с 29 марта по 2 апреля, когда регулятор продал $50 млн.

В последний раз Нацбанк покупал валюту на неделе с 15 по 19 марта, когда регулятор выкупил в резервы $30,5 млн

Автор: Михайло Орлюк
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Там что то знают.
показати весь коментар
05.06.2021 01:56 Відповісти
"мамочка" вернулась , какой нежданчик Нацбанк возобновил покупку валюты после двухмесячного перерыва - Цензор.НЕТ 8016...па24 не будет , не?
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05.06.2021 17:18 Відповісти
А па 10 не
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05.06.2021 20:35 Відповісти
Па 45
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06.06.2021 10:52 Відповісти
 
 