Нацбанк возобновил покупку валюты после двухмесячного перерыва

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 31 мая по 4 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $40 млн, тогда как в предыдущие восемь недель регулятор не проводил интервенций.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $330,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,5004 грн/$ в начале недели до 27,2914 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 4 июня.

Как сообщалось, в последний раз перед этим НБУ выходил на межбанковский рынок на неделе с 29 марта по 2 апреля, когда регулятор продал $50 млн.

В последний раз Нацбанк покупал валюту на неделе с 15 по 19 марта, когда регулятор выкупил в резервы $30,5 млн