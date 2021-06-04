Цены на нефть впервые за два года превысили $72 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть сорта Brent поднялась выше $72 за баррель, свидетельствуют данные торгов 4 июня.

На максимуме дня котировки росли до $72,14 за баррель, передает РБК.

В последний раз нефть Brent торговалась на уровнях выше $72 два года назад – 22 мая 2019 года.

На рост цен влияет обновленный прогноз организации стран-экспортеров нефти, предполагающий дефицит сырья к концу года. Согласно прогнозу ОПЕК, к концу года потребление нефти восстановится до 99,8 млн баррелей в сутки, а поставки не превысят 97,5 млн барр.

Поддержку рынку также оказали последние данные по запасам нефти в США – на неделе до 28 мая они сократились на 5,08 млн барр., в то время как эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,44 млн барр.