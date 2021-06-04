На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей

На балансе Запорожской детской железной дороги находилось два медведя, "Укрзализныця" передаст из в зоопарк Ouwehand Zoo в Нидерландах.

Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил на своей странице в Facebook.

"Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", – написал Юрик.

По его словам, поиск нового дома для медведей длился несколько лет.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал", – отметил Юрик.