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Укрзалізниця (4337) Іван Юрик (4)

На балансе "Укрзализныци" нашли двух медведей

Новини БізнесЦензор Транспорт

На балансе

На балансе Запорожской детской железной дороги находилось два медведя, "Укрзализныця" передаст из в зоопарк Ouwehand Zoo в Нидерландах.

Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил на своей странице в Facebook.

"Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", – написал Юрик.

По его словам, поиск нового дома для медведей длился несколько лет.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал", – отметил Юрик.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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Ахренеть! других бюджетников за литр бензина лишний и неподписанную штору штрафуют на тысячи гривен, а тут - "чудо", "та еще история"! а слабо установить, кто, когда, зачем, у кого и, главное , за сколько купил этих медведей, где они содержались, что ели? И пересчитать, сколько студентов или пенсионеров можно было перевезти за эти деньги. Посадить конечно не посадят, за все уплачено в откатах, но все таки
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04.06.2021 22:06 Відповісти
 
 