Путин связал будущее транзита газа с политикой Украины

Россия допускает возможность продолжения транзита газа через Украину после окончания действующего контракта, но это решение зависит от политики властей Украины.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, который транслировался в эфире РБК.

"У нас контракт по 40 миллиардов (кубометров, - ред.) в год на 5 лет. Но мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти. На ближайшие 10 лет объем может увеличиться на 50 миллиардов кубометров", – сказал Путин.

Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным отношениям".

"Пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Все можно и мы готовы к этому и ходит этого, нужна добрая воля украинских властей. Не для того, чтобы деньги брать и армию содержать…, а для того, чтобы экономику поднимать", – добавил российский президент.

Он назвал "сложными" отношениями с властями Украины.

"Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы к этому готовы", – добавил российский президент.

Кроме того, по мнению российского президента, Украина завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита. Он также вспомнил о меморандуме о создании консорциума по управлению ГТС Украины, подписанном с президентом Леонидом Кучмой, который так и не был реализован. По мнению Путина, это демонстрирует риски для транзита газа через Украину.

Напомним, в соответствии с подписанным 31 декабря 2019 года соглашением, "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа через Украину и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности ГТС.

Соглашение предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году – 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м ежегодно.Также "Газпром" может заказывать и оплачивать дополнительные мощности.