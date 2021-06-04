Oxford Economics улучшил прогноз роста ВВП Украины до 4,9%

Oxford Economics улучшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году до 4,9% по сравнению с 4% в февральском прогнозе.

Об этом свидетельствуют материалы майского прогноза, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, аналитики ухудшили свои ожидания роста экономики Украины в 2022 году до 3,7% по сравнению с февральским прогнозом в 4,2%, а в 2023 году ожидают продолжения спада темпов роста до 2,9%.

"Сильный рост промышленного производства в апреле, через год после серии локдаунов, знаменует собой поворотный момент, который приведет к росту ВВП почти на 5% в этом году, а затем чуть более чем на 3,5% – в 2022", – указывает Oxford Economics.

При этом средний годовой курс гривни в 2021 году ожидается на уровне 28,6 грн/$1, в 2022 – 29,3 грн/$1, в 2023 – 29,4 грн/$1, указано в материалах Oxford Economics.

Аналитики повысили свой прогноз инфляции до 7,2% в текущем году (в февральском прогнозе – 6,9%), а в последующие два года ожидают рост цен на 4,9% и 5,2% соответственно.

Аналитики по-прежнему ожидают, что в текущем году показатель текущего счета операций вернется к дефициту, который составит 1,5% ВВП, тогда как в 2020 году профицит счета текущих операций достиг 4% ВВП. По их оценкам, в 2022 и 2023 годах этот показатель останется дефицитным и составит 2% и 1,7% соответственно.

Согласно прогнозу, частные инвестиции будут восстанавливаться осторожно, так что восстановление будет больше зависеть от расходов домохозяйств и правительства. Однако рост спроса подтолкнет компании к дальнейшему расширению производственных мощностей с 2022 года.

Oxford Economics ожидает, что дефицит госбюджета в текущем году составит 4,6%, а в 2022 и 2023 году сократится соответственно до 3,2% и 3,4%.

При этом аналитики прогнозируют сокращение госдолга по отношению к ВВП с 59,2% в 2020 году до 56% в 2021 году а также до 52,4% и 49,7% – в последующие два года.

Oxford Economics ожидает, что Украине удастся разблокировать программу с МВФ в третьем квартале 2021 года. При этом политические риски остаются высокими, указывается в прогнозе.

Ранее, как сообщалось, Министерство экономики в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%.