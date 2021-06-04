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Аэропорт в Бердянске могут восстановить в рамках строительства военно-морской базы

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Аэропорт в Бердянске могут восстановить в рамках строительства военно-морской базы

Бердянский аэропорт могут восстановить в рамках строительства военно-морской базы ВМС.

Об этом во время пресс-конференции сказал мэр Бердянска Валерий Баранов, передает Укринформ.

"После развала Советского Союза аэропорт остановился. Сейчас аэропорт у нас не действует, но мы занимаемся вопросом его восстановления. Я встречался с министром инфраструктуры, сейчас мы работаем с Министерством обороны. У нас строится военно-морская база, и там есть планы относительно аэропорта и взлетно-посадочной полосы", - сказал Баранов.

По его словам, возобновление деятельности аэропорта - это проект не на этот год. Баранов отмечает, что вел переговоры с китайскими и турецкими инвесторами и понимает важность данного объекта, в том числе и с точки зрения инвестиционной и туристической привлекательности.

Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры рассматривало варианты, что бердянский аэропорт будет сезонно обслуживать внутренние рейсы. Тогда речь шла о том, что аэропорт курортного Бердянска мог бы стать альтернативой аэропорту Мариуполя.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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04.06.2021 16:51 Відповісти
 
 