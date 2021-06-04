Цены на украинское подсолнечное масло начали снижаться

Цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) за последние две недели упали на 17% – до $1,27-1,28 тыс. за тонну по состоянию на 3 июня.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Refinitiv, передают Українськi новини.

"Многие маслозаводы Украины остановили закупку сырья из-за нехватки экспортного спроса. Цены на подсолнечное масло на базисе СРТ упали за последние 2 недели на 17% – до $1270-1280 за тонну, сообщили участники рынка", – отмечают аналитики Refinitiv.

Кроме того, экспортные котировки на масло старого урожая упали на 9-10% – до $1,38-1,4 тыс. за тонну на условиях FOB (поставка на борт) по сравнению с неделей ранее (27 мая).

В Refinitiv отметили, что интерес к закупкам подсолнечного масла старого урожая почти отсутствует, что привело к падению цен на семена подсолнечника в Украине.

При этом, согласно сообщению, импортеры не готовы платить высокую цену за подсолнечное масло на фоне существенной разницы в цене с соевым и пальмовым маслами, возникшей на рынке с мая.

Как сообщалось, в апреле Антимонопольный комитет начал проверку оснований для повышения розничных цен на отдельные продукты питания, в том числе подсолнечное масло.

По данным Госстата, розничные цены на подсолнечное масло в последние месяцы росли на 6-10% в месяц.