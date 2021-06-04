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Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2" (обновлено)

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Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки

Сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2", работа по укладке второй нитки продолжается.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает Интерфакс.

"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось – с немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена", – сказал Путин.

По словам российского президента, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская", которая является отправной точкой нового газопровода.

"Газ на "Славянскую" подан. Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока 2". Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной республики Германия", – заявил президент РФ.

Он также выразил надежду, что укладка второй нитки "Северного потока 2" будет завершена в течение двух месяцев.

"Я думаю, что он ("Северный поток-2", – ред.) должен быть реализован, особенно в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что она хочет выстроить благообразные отношения со своими основными партнерами в Европе", – сказал Путин, отвечая на вопрос, касающийся того, что американские санкции могут затруднить эксплуатацию "Северного потока 2".

Как сообщалось, Госдеп США в мае отказался ввожить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс


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Топ коментарі
+9
Не для того Риббентроп несколько лет продавливала Поток, чтоб потом не сертифицировать. Не для того приболтала Байдена насрать на Будапештский меморандум (!!!), чтоб потом всё стопорнулось на безделице.
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05.06.2021 01:08
+7
Где же коментаторы с желчью
Два года брызгали желчье /не построят/
Замолкли
Где деньги /большие и регулярные/
Будет только озабоченность об Укра
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04.06.2021 16:46
+5
слава байдену далі буде
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04.06.2021 16:37
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слава байдену далі буде
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04.06.2021 16:37 Відповісти
Ну теперь и вторую трубу думаю быстро доделают, могут пустить свои баржи навстречу друг другу. В общем что достроят сомнений нет, а вот найдут ли они фирмы по сертификации и страховке, которые готовы отхватить санкции еще большой вопрос.
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04.06.2021 16:42 Відповісти
Не все.
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04.06.2021 18:24 Відповісти
Не для того Риббентроп несколько лет продавливала Поток, чтоб потом не сертифицировать. Не для того приболтала Байдена насрать на Будапештский меморандум (!!!), чтоб потом всё стопорнулось на безделице.
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05.06.2021 01:08 Відповісти
Менше читайте москальських газет на ніч. У москалів важливо збрехнути до того, поки правда не викрилася. Єврокомісія ні вухом ні рилом про те що у )(.йла там щось зварили "2,5 години тому". )))
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07.06.2021 10:40 Відповісти
Где же коментаторы с желчью
Два года брызгали желчье /не построят/
Замолкли
Где деньги /большие и регулярные/
Будет только озабоченность об Укра
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04.06.2021 16:46 Відповісти
Да не парьтесь. Они уже построили нитку в Китай. И теперь продают ребятам по цене в разы меньше, чем собственному населению. Тоже самое касается и Турецкого потока. Поток есть, газа нет. На самом деле такая кооперация вполне логичка и выгодня как РФ, так и Германии. И пусть себе существует. Дело ведь не в самой линии, а в окурке, руководящем РФ. Если население РФ и дальше будет жить как полубожи со всеми своими потоками, то никакой трубопровод их не спасет от местного Майдана
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04.06.2021 17:47 Відповісти
Да он бредит, с какого перепуга Газпром будет продавать дешевле да еще и в разы.
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04.06.2021 18:26 Відповісти
Амс какого перепугу грязьпром продавал в Европу в разы дешевле чем Украине?
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04.06.2021 23:10 Відповісти
Ок. Назовите цену, по которой Китай покупает у РФ газ.
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05.06.2021 15:32 Відповісти
Открываем глазки шире и читаем что я написал. Я писал о продаже газа не в Украину или ЕС, а в Китай. Теперь приплюсовываем стоимость прокладки трубы в Китай и Германию (окупаемость лет под 30 при условии сохранения рыночной цены, которой в китайском направлении и не пахнет) и думаем. Трубу построили за ваши деньги, а зарабатывать на этом будут ребята из ОПГ озеро. Можете похлопать от радости и заглянуть в мусорные баки за пятерочкой, вдруг новые поступления просрочки
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05.06.2021 10:53 Відповісти
Насчёт Китая не скажу, может ты и прав. А вот окупаемость СП-2 посчитать очень просто. Сколько Газпром сейчас платит Нафтогазу за транзит ? Порядка 1,5-2 млрд в год. Сколько стоит строительство СП-2 ? 10 ярдов, из которых Газпром вложил половину. Путём простых вычислений можно выяснить, что свои 5 ярдов Газпром сэкономит на украинском транзите за 3 года. Вот и всё, проект для них окупился. Откуда 30 лет ?
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05.06.2021 15:53 Відповісти
Я не буду спорить с тем, чего не знаю. На сколько слухи ходили, то ЕС вообще отморозились от особых вложений в эту ветку. Типо хотите строить, стройте, но за свои. По крайней мере подводную часть. А окупаемость так просто не посчитать. Газ сам по себе не течет. Необходима прокачка, обслуживание, оплата персонала и т.д. Плюс полностью отрубать Украину не станут, а в крайнем случае существенно снизят поток. Это не позволят сделать сами европейцы. И дело не в особой любви к Украине. Здесь банально вступит в силу правило энергетической безопасности ЕС. Там не позволят загнать себя в зависимость от одной трубы. Они уже насмотрелись чем это заканчивается.
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05.06.2021 16:11 Відповісти
откуда информация про 10 ярдов? слышал около 100 уже вбухали
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06.06.2021 09:12 Відповісти
В прессе чаще всего встречается 9 млрд евро / 10 млрд баксов. Такой порядок цифр.

100 ярдов - откуда такая цифра ? Это тогда трубы из золота должны быть. Например - вот. Кацапские источники не упоминаю целенаправленно.

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/gas-pipeline-nord-stream-2-links-germany-russia-splits-europe
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06.06.2021 11:47 Відповісти
9 ярдов профинансировано с стороны Европейских стран. Это покрывает только стоимость подводной прокладки. Проект оценивается в около 40 ярдов, тоесть 31 ярд - вложение с стороны РФ. В общем время покажет.
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06.06.2021 13:53 Відповісти
Вони пар випускатимуть на лугандоні, на мінській області або ж в АРК, а не на території московії. Москалі завжди так робили коли отара бунтувала.
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07.06.2021 10:43 Відповісти
стурбована Європа нарешті з газом
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04.06.2021 19:54 Відповісти
Да. Беспокоиться больше не о чем.
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05.06.2021 00:30 Відповісти
Ага, а должна была дровами топить, ради оманского с мальдивским Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6460
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05.06.2021 21:57 Відповісти
Это уже Байден животворящий, или еше клятый Трамп ?
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04.06.2021 21:16 Відповісти
Без різниці. Проблема з Китаєм до них також близька та актуальна.
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06.06.2021 10:55 Відповісти
Скоріше б вже добудували та припинили тут надрочувать цю тему на ряду з кримським мостом та наповненістю водосховищ
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05.06.2021 01:18 Відповісти
Немцы как были фашистами, так фашистами и остались, уверен, что у каждого немца в подвале дома весит портрет Гитлера и они на него молятся перед сном.
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05.06.2021 02:55 Відповісти
пуйло = такой же Гитлер.
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05.06.2021 15:54 Відповісти
Скорее уж портрет Путина😁.
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06.06.2021 03:23 Відповісти
висказуюу стурбованість
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05.06.2021 11:11 Відповісти
Послушать Путлера значит себя обдурить, поэтому на слова Путлера можно сказать не говори гоп пока не перескочишь, а то получится трубы прокладывал - прокладывал, а у самого краю обосрался.
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06.06.2021 11:37 Відповісти
Историческое общество опять обкакалось. На памятнике Александру III в Гатчине обнаружили шестиконечную звезду,хотя орден Апостола Андрея Первозванного - восьмиконечный. Путин, при открытии,сказал:супер! Вот что бывает, когда историей занимается директор службы внешней разведки.
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06.06.2021 14:14 Відповісти
 
 