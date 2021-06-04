Минфин пояснил предложение вернуть НДС на перепродажу квартир

Так называемый "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс предусматривает отмену льгот по уплате НДС для субъектов хозяйствования, которые занимаются перепродажей квартир на вторичном рынке.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в комментарии Укринформу.

"Норма проекта направлена ​​на субъековы хозяйствования, которые имеют бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создают неконкурентные условия для застройщиков, так как не платят НДС. Эта норма не касается физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС", – пояснил Марченко.

По словам министра, это нововведение не повлияет на цены на жилье.

В то же время первая продажа нового жилья продолжит облагаться НДС. Также сохраняется льгота для первой продажи доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства.

По словам Марченко, предусмотренное законопроектом увеличение ставки на доход физлиц до 18% касается только доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного года.

"Эта норма не касается рядовых граждан. Продажа трех и более объектов недвижимости в год – это бизнес", – сказал министр.

При этом действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости (0%) и второго (5%) остаются без изменений.

Напомним, законопроект с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений №5600 предусматривает увеличение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимости с 5% до 18%.

Среди главных новаций законопроекта – введение налогообложения НДС продажи жилья, кроме первой продажи доступного жилья.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 июня внес в Верховную Раду законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс, направленные на сбалансирование бюджетных поступлений (№5600).

По оценке Минфина, принятие законопроекта позволит получить дополнительные поступления в сводный бюджет в размере около 50 млрд грн в год, тогда как ранее поступления от предусмотренных проектом закона норм министерство оценивало в 60 млрд грн.